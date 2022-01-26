طريقة تحضير الكعك التركي المالح بالسمسم وحبة البركة بطعم رائع

طريقة تحضير الكعك التركي المالح بالسمسم وحبة البركة بخطوات سهلة وبسيطة، حيث تقوم به الأمهات كشئ أساسي في المنزل حتى تتناوله في أي وقت مع المشروبات الساخنة مثل الشاي أو الحليب مثل أنواع الكعك الأخرى والمخبوزات المتنوعة التي نتحدث عنها باستمرار، وهذا الكعك يتكون من مكونات تحد من اضطرابات المعدة وتحمي من ارتفاع ضغط الدم المرتفع وارتفاع مستوي الكوليسترول السئ في الدم وتحسين عملية الهضم ومن هذه المكونات حبة البركة والسمسم والمحلب، والآن سوف نتعرف من خلال هذه المقالة على مكونات عمل الكعك التركي المالح وطريقة إعداده وتشكيله على حسب رغبة كل فرد وكل هذا عبر موقع ثقفني.

مكونات عمل الكعك التركي المالح

الكعك التركي المالح يتكون مكونات يكثر الطلب عليها وذلك لأنها تدخل في كثير من المعجنات والمخبوزات وهذه المكونات كما يلي:-

ملعقة صغيرة من المحلب.

٣ أكواب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من النسكافيه.

١٠٠ جرام من الزبدة.

ملعقة صغيرة من السكر.

قليل من حبة البركة.

٢ ملعقة صغيرة من الخل.

سمسم حسب الرغبة.

حبة من البيض.

صغيرة من الملح.

طريقة الإعداد والتحضير

تعتبر طريقة تحضير هذا الكعك من الطرق البسيطة التي تتم في أقل وقت مناسب وهي كما يلي:-