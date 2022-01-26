طريقة عمل ثومية المطاعم في المنزل.. اصنعيها بهذه الطريقة أحلى من المحلات

طريقة عمل ثومية المطاعم، الثومية من الأكلات السورية اللذيذة التي يقبل على تناولها الكثير بجانب الأطباق السريعة، وذلك مثل المشويات من الدجاج واللحوم والشاورما، كما أن الكثير من السيدات يرغبن في معرفة طريقة الثومية فى المنزل، لذلك قد جئنا لكم في هذا المقال بشرح مفصل لعمل الثومية الرائعة التي يشتهر بها الكثير من البلاد العربية وخاصة سوريا.

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طريقة عمل الثومية

يمكنك الآن عمل الثومية اللذيذة التي لا يختلف اثنان على حبها؛ فهي من المقبلات التي يتناولها الكثير بجانب الأطباق الرئيسية، ومكوناتها كالآتي:

ست فصوص ثوم مفروم فرم ناعم.

نصف كوب من زيت الزيتون.

2 كوب من اللبن الزبادي.

ربع كوب من زيت الذرة.

ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة صغيرة من النشا.

ثلاث ملاعق صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الخل.

طريقة التحضير

الآن مع اتباع الخطوات الصحيحة نحصل على الثومية السورية الأصل في أقل وقت ممكن وبدون مجهود، وتتمثل تلك الخطوات في كلا من:

يتم إحضار وعاء مناسب ثم نضع به الملح وعصير الليمون والخل. ثم يتم إذابة النشا في ربع كوب من الماء البارد. ومن ثم نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به الزبادي مع الخفق الجيد، وبعد ذلك يتم وضع الثوم المفروم مع الاستمرار في الخفق الجيد. ثم يتم وضع الزيت تدريجيا حتى يمتزج مع المكونات ويصبح القوام متماسك. نضع بعد ذلك الثومية في الثلاجة ويتم تناولها مع الأكلات اللذيذة.

طريقة أخرى لعمل الثومية السورية

المكونات

خمس فصوص ثوم مفروم.

ربع كوب من زيت الزيتون.

ملعقتين من النشا.

ملعقة من الخل.

خمس ملاعق من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من السكر.

طريقة التحضير