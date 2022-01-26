هاتي كوبايه شعريه ومعلقتين نشا وتعالي اقولك اعملي بيهم ايه عملتها مره وندمت ولادي عايزنها كل يوم

هاتي كوبايه شعريه ومعلقتين نشا وتعالي اقولك اعملي بيهم ايه، المهلبية من الممكن أن تقوم ربات البيوت بعملها في البيت باستعمال مكونات متنوعة للحصول على قوام المهلبية ومذاقها اللذيذ المعروف، وبمكونات بسيطة تصبح تلك الحلوى متاحة في البيت بأقل الإمكانات وهذا ما يجعل أي نوع مهلبية سهل التحضير وسريع أيضا، ومن خلال ما سنقوم بعرضه عبر ما يلي من فقرات نقدم وصفة المهلبية المحضرة من الشعرية والتي من اليسير تحضيرها خلال أقل وقت ما دامت كل المكونات متوفرة، كما تعد طريقة عملها وتحضيرها خلال وقت وجيز من بين أهم مميزاتها، وفيما يأتي نوافيكم بأهم المكونات وطريقة عمل مهلبية الشعرية بطريقة صحيحة.

طريقة عمل المهلبية بالشعرية

من الممكن لكل ربات البيوت التحضير للمهلبية بالشعرية من خلال مقدار بسيط جدا يعد متوفر في المنزل وليس من الصعب تحضيره في البيت لعمل أبسط وأشهى نوع حلوى يحبه الأطفال والكبار، ولا يكلف ربة المنزل أي وقت أو جهد، ومكونات كلها تعد صحية ومعززة للنكهة، وأهم ما يجب أن يتوفر من مقادير أساسية ومكونات لعمل تلك الوصفة ما سنعرضه فيما يأتي.

مكونات لعمل مهلبية بالشعرية

المهلبية من الممكن أن نقوم بعملها من خلال الاستعمال للمكونات الآتي ذكرها في النقاط القادمة:

كوبان من الشعرية.

كوبان من الحليب.

ملعقة من السمن البلدي.

نصف كوب من السكر.

ملعقتان من النشا.

نصف ملعقة من الفانيليا.

طريقة التحضير

من الممكن أن نقوم بالتحضير لهذه الوصفة المميزة من مهلبية الشعرية وهذا من خلال الاعتماد على تلك المكونات السابقة.

حيث تقوم ربة المنزل بسلق الشعرية ثم تصفيتها تماما من الماء ومن ثم يتم وضع الشعرية مع بقية المكونات في دورق الخلاط مع لطحن الجيد لكافة المكونات.

حتى نحصل على مزيج كثيف القوام يوضع على النار، ومع التقليب المستمر نجد أن قوامه يزداد كثافة إلى أن يصبح قوامه مناسب فيرفع من فوق النار.

ويتم وضع مزيج مهلبية الشعرية بداخل بولات صغيرة.

ومن الممكن بعد ذلك أن تتم خطوة التزيين حسب الرغبة مثل جوز الهند والزبيب، أو بعض شرائح من المكسرت المحمصة.

المهلبية بالشعرية تعتبر من الحلويات الشرقية الاكثر شهرة وهذا بسبب طعمها الجيد ويعشقها الكثير من الأشخاص الكبير والصغير وإعدادها بيكون سهل كما أنه يمكن تحضيرها في وقت قصير وتحتوي المهلبية بالشعرية علي الكثير من الفوائد والمعادن التي تفيد الجسم بشكل كبير فيمنكم من خلال الفقرات السابقة عمل الشعرية بالمهلبية بكل سهولة.