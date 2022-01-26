وصفة سحرية لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب بسرعة خيالية في 3 أيام لن تصدقي طول رموشك

يبحث الكثير من السيدات عن طريقة طبيعية لتطويل الرموش ولتكثيف الحواجب وجعل شكلها جذاب ومميز، حيث ان الرموش والحواجب الثقيلة واحدة من علامات الجمال في المرأة ومع ارتفاع أسعار المنتجات التي تؤدي هذا الغرض لجأ الكثير من السيدات الي استخدام الطرق الطبيعية لأنها تكون فعالة ورخيصة، كما انها لا تسبب أي اثار جانبية، وهناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها في تطويل الرموش وتكثيف الحواجب، وخلال هذا المقال سنوضح أفضل الطرق وأسرعها في تطويل الحواجب والرموش.

ما هي أفضل الوصفات الطبيعية لتطويل الرموش والحواجب

هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي تعمل على تطويل وتكثيف الرموش والحواجب بسرعة وفاعلية كبيرة دون التسبب في أي ضرر للشعر ومن اهم هذه الطرق الآتي: –

وصفة زيت الخروع وجل الصبار من أفضل الوصفات الطبيعية التي تعمل على تطويل الرموش وتحفز نمو شعر الحواجب، ويتم تحضير الوصفة من خلال خلط معلقة من كل من جل الصبار ومعلقة من الخروع، ويقلب كل منهم معًا ويتم تطبيق الوصفة على الرموش والحواجب يوميًا قبل النوم.

خلطة زيت الزيتون والفازلين وهي من أقوي الوصفات الطبيعية التي تعمل على تقليل تساقط شعر الرموش والحواجب وتزيد من كثافة كل منهم، وتزيد من طول الرموش، ويتم خلط معلقة من الفازلين مع معلقة زيت الزيتون ويقلب المكونان معًا ويوضع باستخدام فرشاة على الرموش والحواجب لمدة ساعتين يوميًا ويتم شطف الحواجب والرموش.

الشاي الأخضر وزيت جوز الهند من أفضل الخلطات المفيدة جدًا للرموش والحواجب، حيث يتم خلط معلقة من جوز الهند مع كوب شاي اخضر ويتم تبليل قطنة بالمحلول وتوضع على الرموش والحواجب يوميًا لمدة خمس دقائق.

ما هي اهم العادات للحفاظ على الرموش والحواجب