اصنعي بنفسك كيكة المقلاة في المنزل بكل سهولة.. طريقة بسيطة وغير مكلفة

كيكة المقلاة السريعة، كيكة المقلاة من الطرق السريعة للكيك والكثير يقبلون على عملها في المنزل لسرعة عملها، ولأن الكيك بصفة عامة من أنواع الحلويات اللذيذة التي يتناولها الكثير كوجبة غذائية في الفطار أو العشاء ويحبها الأطفال جدا والآن من خلال هذا المقال نطرح لكم طريقة عملها والمقادير المضبوطة للحصول عليها بأقل تكاليف ومنتهى السرعة.

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طريقة عمل كيكة المقلاة

الآن من خلال المكونات التالية يتم عمل كيكة المقلاة الرائعة واللذيذة التي يحبها الكثير من الكبار والصغار، وتتمثل المكونات في كلا من:

كوب كبير من السكر الأبيض.

كوب كبير من اللبن الحليب.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

طريقة إعداد كيكة المقلاة

من خلال الخطوات التالية يتم الحصول على كيكة المقلاة اللذيذة، وتتمثل تلك الخطوات في كلا من:

يتم إحضار الخلاط الكهربائي ونضع به كلا من الفانيليا والسكر ثم نخلطهم جيدا حتي يتجانس الخليط. ثم نضيف إلى الخليط الدقيق واللبن ونستمر في التقليب جيدا حتى يصبح القوام متماسك. يتم بعد ذلك بإحضار مقلاة ثم نضع بها قليل من الزيت وننتظر حتى يسخن جيدا. ثم يتم سكب العجين داخل المقلاة ويتم توزيعها على شكل دائري . ومن ثم يتم خفض درجة الحرارة حتي يتم نضج الكيكة وتتماسك تماما ثم نقلب الكيك على الجهة الأخرى حتي تنضج من الجانبين. كما يمكنك تزيين وجه الكيك بالمكسرات أو الكريمة أو الشوكولاتة وغيرهم وهذه الطريقة هي أسرع كثيرا من الطرق العادية.

هل هناك فوائد للكيك؟

الكيك يحتوي على كثير من الفوائد للجسم لما يحتويه من مكونات غذائية مفيدة مثل البيض فهو يعتبر بروتين يفيد الجسم كثيرا واللبن والدقيق كل هذه المكونات تعمل على بعث الطاقة اللازمة لجسم الانسان.