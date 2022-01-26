نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مش هتشتري السمن البلدي تاني اعمليه في الخلاط بكيلو حليب عملت 2 كيلو سمن بلدي أحلي من الجاهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة من اليسير على مختلف ربات البيوت عمل أفضل أنواع السمن، وهي السمن البلدي الطبيعي المميز بالنكهة الأفضل والتي تعد هي أفضل الأنواع وأجودها وأقواها من حيث النكهة، ومن خلال الآتي من تلك السطور المقبلة نوافيكم بعرض أهم المكونات الأساسية والتي لا بد من توفرها لعمل أفضل نوع من نوعيات السمن الطبيعي عالي الدسم والخالي من أي مواد زيتية مهدرجة، أو أي دهون ضارة، وفيما يأتي توضيح لأهم المكونات، وخطوات بسيطة يسهل على ربات البيوت أن تتبعنها وبأقل كمية حليب لعمل أفضل الأنواع الطبيعية للسمن البلدي عالي القيمة الغذائية.

طريقة عمل السمنه البلدي بكوب حليب

من الممكن أن يتم عمل السمن البلدي من خلال خطوات بسيطة شريطة أن تتوفر المكونات البسيطة، حيث تستطيع ربة البيت عمل مكون السمن البلدي من خلال توفر كوب واحد من الحليب، وتعد وصفة السمن سهلة الإعداد في البيت وبأقل المكونات ولتي نقوم بالتعرف عليها وذكرها من خلال الآتي من تلك الفقرات المقبلة:

مكونات عمل السمن البلدي

السمن البلدي من الممكن أن نقوم بعمله من خلال الاستعانة بالمكونات التالية:

كوب من الحليب مكتمل الدسم.

ربع كوب حليب رائب.

ملعقة من الليمون.

ملعقة من الخل.

رشة من الملح.

شاش للتصفية.

وعاء مناسب.

طريقة التحضير للسمن البلدي

كوب الحليب المتوفر في المنزل من الممكن أن يتم استعماله للحصول على أفضل نوعيات الدهن الطبيعي من خلال وضعه بقدر ملائم مع المكونات السابقة من اللبن الرائب مع الخل والليمون، ومن ثم يتم وضع الملح مع التقليب المستمر وعلى نار هادئة حتى نلاحظ انفصال بروتين الحليب عن السوائل له، وبعدها لا بد من التصفية تماما للكتل المترسبة من الحليب بشاش مناسب، وبعد التخلص من أي تواجد للسوائل يتم وضع تلك الكتل من الزبد بقدر ملائم لتمام تحولها للسمن البلدي، ولا بد وأن تتم خطوة تحويل الزبد الناتج إلى سمن بلدي على نار تكون هادئة تماما وهذا لضمان عدم احتراق الزبد أثناء خطوة التحويل لسمن وبعد تبريدها تنقل لبرطمان محكم الغلق.

السمن البلدي من الأشياء الهامة جدا في المنزل ة لا تستغني عنه السيدات في عمل الوجبات الرئيسيه ولكن تقوم بشراءة وهو غالي الثمن لذلك يمكن عمله بسهولة في المنزل وتوفير الأموال باستخدام الحليب الموجود في كل منزل وفي هذا المقال شرحنا احد هذه الطرق وهو استخدام الحليب للحصول علس سمنه بلدي مثل الجاهزه بدون الحاجة الي شراءه مره اخري طبقي الخطوات واحصلي عل السمنه البلدي