طريقة عمل البسلة بالجزر بالصلصة والخلطة اللذيذة بطعم وريحة رهيبة

تعد البسلة من الخضروات التى تتمتع بالألياف المفيدة لجسم الانسان، وهى من الوجبات التى يمكن ان تقدم بعدة طرق، يمكن تقديمها كنوع من أنواع الخضار السوتيه، وتقدم أيضا بالصلصة مع الأرز، وهى من الوجبات المحبوبة لدى الكبار والصغار، واليوم نقدم لكم طريقة عمل البسلة.

تعتبر البسلة الخضراء هي من أنواع الخضار التي يقبل عليها جميع أفراد الأسرة، فتكون متوفرة لدينا طوال السنة سواء نقوم بشرائها مجمدة او في أوانها، ونقوم بتحضير البسلة الخضراء بإضافة الجزر إليها التي يضيف إليها طعم خاص وشكل جميل أيضا، كما أيضا للبسلة فوائد متنوعة التي تعطيها للجسم.فهي تفيد في نضارة البشرة وتأخر من ظهور التجاعيد بها لاحتوائها على فيتامين اي ليستفيد به الجسم بشكل عام.

طريقة عمل البسلة بالجزر

المكونات

١كيلو من البسلة.

ربع كيلو جزر.

٣معالق كبيرة من الزبدة.

٤اكواب من الطماطم المعصورة.

ملح وفلفل اسود.

بصلة متوسطة الحجم.

الطريقة

نقوم بتفصيص البسلة وغسلها جيدآ.

نغسل الجزر ونقوم بتقطيعة الى مكعبات صغيرة الحجم.

فى قدرعميق على نار متوسطة نضع الزبدة مع البصل حتى يأخذ اللون الذهبى.

نضف إلية الطماطم المعصورة مع الملح والفلفل الاسود.

نتركهم على النار حتى تتجانس جميع المكونات.

نضف إليهم البسلة مع الجزر ونقلب جيدآ.

نقوم بتغطية البسلة وتركها على نار هادئة لمدة ١٥دقيقة حتى يتم تسويتها بشكل جيد.

تقدم البسلة فى وعاء عميق ونضع على وجهها رشة من الفلفل الاسود للتزيين.

تقدم مع الارز والمخلل المفضل لديكم.

طريقة حفظ البسلة فى الفريزر

المكونات

بسلة.

جزر.

ليمونه.

الطريقة

نقوم بتفصيص كمية البسلة المرغوب فى تخزينها.

نضع لكل كيلو من البسلة ربع كيلو من الجزر.

يقطع الجزر الى مكعبات صغيرة الحجم.

نخلط البسلة مع الجزر ونقوم بغسلهم بشكل جيدآ.

نضع قدرعميق به ماء على النارونتركة حتى الغليان.

عند الغليان نضع البسلة بالجزر فى الماء.

نتركها حتى يقلب الماء عليها ثم نضع عليها عصير الليمون.

ترفع البسلة من النار على مصفاه تحت الماء البارد.

نتركها تحت الماء مع التقليب حتى نتأكد انها تخلصت من الحرارة نهائيا.

تقسم فى اكياس ثلاجة على حسب الكمية المرغوب فيها لديكم.

يمكن ان نحتفظ بها فى الفريزر حتى لمدة عام كامل.

طريقة لحفظ البسلة بالبخار

المكونات

كمية وفيرة من البسلة.

جزر.

1 حبة من الليمون.

الطريقة