بتتبيلة المطاعم السرية أعملي الريش الضاني المشوية في الفرن بطعم لذيذ وشهي

تعد الريش الضاني المشوية من احلى واشهى الوجبات الرئيسية المحببة للجميع، وهي من الأكلات المميزة التي تقدم في الولائم والمناسبات والاعياد، يعد اللحم يعتبر مصدر هائل للبروتين المفيد لجسم الإنسان، تقدم في المطاعم محال بيع المأكولات بمبالغ باهظة فاحرص كل ربة منزل على تحضير هذه الوجبات في المنزل، وهذا سوف نتحدث عنه في هذا المقال، نقدم إليكم الآن طريقة تحضير الريش الضاني المشوية.

تعد الريش الضاني من أهم الأكلات التي يتناولها الجميع بشكلها بمذاقها المميز، ونقوم بإعداد الريش والضاني بااشكال مختلفة ومنها المشوي كما نتناوله في معظم محلات المشويات، وتقوم ربة المنزل بتحضيرها بشكل جميل في المنزل وبطريقة صحية جدا وتمتاز بمذاقها الخاص، كما أيضا تقدم الريش الضاني المشوية في الأعياد والمناسبات التي تستطيع ربة المنزل إعدادها بشكل مميز.

طريقة تحضير الريش الضانى

المقادير:-

كيلو ريش ضاني.

٤ معالق زيت زيتون.

ثمرة بصل مقطعة جوانح.

ثمرة ثوم كامل.

٢ ثمرة بطاطس مقطعة مكعبات.

عصير ليمون.

ربع كوب من الخل .

كوب ماء ساخن.

مكونات التتبيلة:-

ملعقتين من الثوم المفروم.

ثمرة بصل مفروم.

ربع كوب من الخل.

ربع كوب عصير ليمون.

ربع كوب زيت زيتون.

ملعقتين من الصلصة المعلبة.

ملعقة من دبس الرمان.

ملعقة صغيرة من الروز مارى.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة التحضير:-

نقوم بغسل الريش جيدا بالماء والملح.

في محضر الطعام نضع البصل والثوم والصلصة وعصير الليمون والخل ودبس الرمان والروز مارى والملح والفلفل الأسود ونخفق المكونات جيدا حتى تختلط المكونات تماما.

نقوم بتتبيل الريش بالتتبيلة المعدة وتترك الريش في الثلاجة ليلة كاملة.

نضع مقلاة على النار ونضع زيت او زبدة ونقوم بإضافة الريش وتشوح في الزبدة لتأخذ لون بنى.

في وعاء آخر على النار البصل الجوانح والبطاطس المكعبات والثوم المفروم ونقلب جيدا.

نقوم بإضافة عصير الليمون وزيت الزيتون والخل ونقلب ثم نضع الملح والفلفل الأسود حتى تختلط جميع المكونات مع بعضها.

نقوم بتحضير صينية نضع خليط البطاطس والبصل ونضيف عليها قطع الريش وكوب من الماء الساخن.

تغطى الصينية بورق الالومنيوم وتوضع الصينية في الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ لمدة ساعة.

نفتح الفرن ونزيل ورق الومنيوم حتى يحمر لونها.

تقدم مع الأرز البسمتي وسلطة الطحينة ومخلل مشكل أو سلطة خضراء.

طريقة الارز البسمتي

المقادير :-

نصف كيلو من الأرز البسمتي.

٢ ملعقة من الزبدة.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كارى.

ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة صغيرة من البهارات.

ماء ساخن.

طريقة التحضير:-