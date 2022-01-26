بالكيس فقط لف ورق العنب والكرنب بسرعة الصاروخ هتلفي 5 كيلو بدون تعب

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عمر شويل - جدة لف كل من ورق العنب والكرنب بالكيس من أهم ما تبحث عنه كل ربة منزل حيث تعتبر وصفة من المحاشي المشكلة من بين أبرز الوصفات والأكلات الشعبية والتي يفضلها الجميع ويطلبونها من ربات البيوت لذا تهتم كل سيدة بالتعرف على أهم المعلومات عن طرق بسيطة من الممكن أن يتم اتباعها للتيسير من خطوة اللف للورق بكل سهولة وفي أسرع وقت، وتعد طريقة الكيس هي الطريقة الأكثر إنجازا لتلك الوصفة ومن خلال ما يأتي توضيح لأهم المعلومات عن الوصفة المحضرة من خلال الكيس.

لف ورق العنب والكرنب بالكيس

وصفة محشي ورق العنب ومحشي ورق الكرنب من الممكن أن تتم من خلال الاستعانة بمكونات بسيطة مع وسيلة سريعة للف وتكون من خلال الكيس يتم عن طريقها إنجاز كمية كبيرة من أصابع الملفوف للانتهاء تماما من خطوة اللف وفي وقت يعد قياسي حيث تعد الطريقة العادية تتخذ من ربة المنزل الوقت الطويل حتى تقوم بالتحضير للوصفة، لذا فهناك العديد من الطرق أهمها طريقة اللف من خلال الاستعانة بالكيس والتي تيسر كثيرا من عمل الملفوف بكل سهولة.

خطوات اللف لورق العنب والكرنب بالكيس

إليك أهم الخطوات التي تساعد في لف سريع لورق العنب وورق الكرنب في أقل وقت ممكن، حيث تعد الوصفة من المحشي للخضار الورقي بنوعيه من الممكن أن نقوم بتحضيرها من خلال الاتباع لكل الخطوات القادمة:

الخطوة الأولى تكون بتجهيز الخلطة المطلوبة وهذا كي يتم حشو كل الورق المتوفر بها من الأرز مع بعض التوابل ولصلصة وملعقتان من زيت الذرة والبقدونس والبصل والثوم المفرومين.

طريقة التقطيع والسلق للورق تكون على حسب ما تفضله ربة المنزل.

بعد ذلك لا بد من إحضار سطح مستوي أو فلانشة، ومن الممكن أن يتم التوزيع للورق بعد تقطيعه عليها، ولكن لا بد من وضع كيس على الفلانشة ليتم حشو ولف الورق من نوعيه بواسطة الكيس.

ثم نقوم بعد ذلك بوضع الورق ملفوف في وعاء ملائم بعد الانتهاء من الحشو لكل الكمية، ومن ثم نبدأ في التسوية الجيدة للملفوف.

هناك الكثير من الفوائد التي تحدث للجسم عند تناول الكرنب أو ورق العنب لأنه يحتوي علي الكثير من العناصر والفوائد التي يستفاد منها الجسم بالرغم من هذه الفوائد إلا أن أغلب السيدات تعاني من صعوبة لف ورق العنب والكرنب حيث يحتاج الكثير من الوقت والجهد لعمل فقدمنا لكم طريقة سهلة للف ورق العنب والكرنب.