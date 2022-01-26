بدون تعب.. طريقة تقشير الثوم بسرعة الصاروخ حتي لو قدامك 20 كيلو هتقشريهم في دقائق

الثوم من الخضروات التي لا تستغرق وقتا طويلا أثناء إعداد الطعام ولكنها تحتاج إلى وقت طويل في تجهيز مكونات إعداد الطعام و عادة تحب ‏السيدات تجهيز المكونات قبل البدء بإعداد الطعام ‏حتى لا يستغرق إعداد الطعام وقتا طويلا ومن أبرز المكونات التي يتم تجهيزها هي فصوص الثوم التي تستغرق وقتا طويلا أثناء تقشيرها ‏ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن إحدى الطرق التي تساعد على تقشير الثوم بشكل سريع دون أن يستهلك الكثير من الوقت وفي نفس الوقت لا تسبب رائحة كريها لليدين لانه تقشير الثوم بالطريقة التقليدية يجعل هناك رائحة ملتصقة بالبدين لمدة طويلة ويصعب التخلص من هذه الرائحة‏ ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن إحدى الطرق التي تساعد على تقشير الثوم بشكل سريع.

‏طريقة استخدام البرطمان الزجاجي لتقشير الثوم

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ما يلي سنتحدث عن إحدى الطرق التي تساعد على تقشير الثوم بشكل سريع وهذه الطريقة هي طريقة استخدام البرطمان الزجاجي وتتكون هذه الطريقة من:

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أول خطوة يجب الحرص عليها أثناء تقشير الثوم ‏هي طريقة إزالة الجذور من الاسفل ومن الأعلى في الثوم بعد ذلك نقوم بتفكيك فصوص الثوم عن بعضها.

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‏‏ بعد تفكيك فصوص الثوم نضع فصوص الثوم داخل برطمان زجاجي كبير يمكن إغلاق هذا البرطمان بأحكام بعد ذلك مغلق البرطمان الزجاجي ونبدأ في تحريك البرطمان الزجاج بقوة شديدة حتى تنفصل قشور الثوم عن جسم الثوم بسهولة.

بعد ذلك نفتح البرطمان ونتخلص من القشور الموجودة في ‏البرطمان ويكون الثوم جاهز للاستخدام.

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التخلص من قشور الثوم باستخدام الماء الساخن

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فيما يلي سنتحدث عن خطوات تساعد في التخلص من قشور الثوم باستخدام الماء المغلي وهذه الخطوات هي:

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أول خطوة يجب الحرص عليها أثناء تقشير الثوم ‏هي طريقة إزالة الجذور من الاسفل ومن الأعلى في الثوم بعد ذلك نقوم بتفكيك فصوص الثوم عن بعضها.

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‏ بعد نحضر قدر يحتوي على الماء المغلي ‏نضع فيه فصوص الثوم لمدة دقيقة واحدة فقط بعد ذلك نخرج فصوص الثوم نلاحظ أنها أصبحت لينة ويمكن التخلص منها.

تواجه السيدات مشاكل في تقشير الثوم وتبحث دائما عن طريقة سهلة لتقشير الثوم بدون عناء ويمكن تقشير الثوم باكثر من طريقة اهمهم طريقة تقشير الثوم بالبرطمان فتعتبر هذه الطريقة سهلة وسريعة وتساهم في التقشير بسهولة دون وجود عناء وفي هذا المقال شرحنا هذه الحيلة المستخدمة التي يمكنك بسهوله تحضير الثوم وتقشيرة حتي لو قدامك 20 كيلو تستطيعين تقشيرهم بسرعة الصاروخ