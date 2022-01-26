طريقة عمل كباب الحلة بالطعم الرائع أسرار وخفايا لا يعلمها الملايين، حيث أن كباب الحلة هو عبارة عن قطع لحم صغيرة ويتم طهي وطبخه في وعاء علي النار وانه يكون مختلف عن الكباب العادي المشوي وبالنسبة لست البيت الأسهل كباب الحلة لسهولته في المنزل وهو من المأكولات الشهية الرائعة.

طريقة عمل كباب الحلة بالطعم الرائع

لا تحتاج سوي بعض المقادير البسيطة للحصول على كباب اللحمة بالطعم الخرافي، جاء هذه المكونات كالتالي:

فلفل اسود.

ملح.

بهارات.

فص ثوم مفروم.

نصف كيلو لحم مقطع مكعبات.

بصلة مفرومة.

معلقة سمن.

طريقة عمل كباب الحلة فاطمة أبو حاتي

نضع حلة على النار وبها سمنة ونقوم بتوشيح البصل، ونضع اللحم مع التقليب حتى يتغير لون اللحم ثم نهدأ النار، نذكركم برابط طريقة عمل الحنيذ السعودي.

نقوم بوضع نصف كوب من الماء إلى اللحم من وقت لآخر لكي يطيب حتي لا ندع اللحم يكون جاف. بعد أن يبدأ اللحم أن يتطيب أو ينضج نضع إليه التوابل ونتركه حتى يطيب، نذكركم برابط طريقة عمل الكاتشب. ننزله من على النار ثم نضع ملعقة سمن كبيرة في طبق من ألومنيوم ونضع فيه قطعة فحم ساخنة. نقوم بوضع الطبق على اللحم في الحلة ونغطيها لمدة ربع ساعة ثم نقدم ساخن بالهناء والشفاء.

طريقة عمل كباب الحلة باللحم الضأن

يتم عمل الكباب باللحم الضاني عن طريق توفير المقادير التالية:



فصين ثوم.

بصلتين.

واحد كيلو لحم ضأن.

معلقة سمن.

فلفل اسود.

ملح.

بهارات لحم.

أسرار كباب الحلة

نقوم بقطع اللحمة مكعبات صغيرة.



يتم تقطيع البصل قطع صغيرة.

يوضع في قدر نذوب السمن ونضع البصل ثم التقليب حتى نحصل علي اللون الذهبي.

نقوم بإضافة الثوم المفروم مع التقليب، ونذكركم برابط طريقة عمل السمك المسكوف .

. نبدأ نضيف قطع اللحمة على فترات مع التقليب حتى يتم تغير لون اللحم.

نضع بهارات اللحم مع التقليب.

نقوم بوضع الفلفل الأسود مع التقليب أيضا.

حتي يتم يتغير لون اللحمة للبنى الداكن نقوم بإضافة نصف كوب ماء.

يتم التقليب إلى أن يكون لون اللحم بنى فاتح.

نقوم بتغطية القدر ونتركه على نار هادئة ونقوم بإضافة نصف كوب ماء كل ٣٠ دقيقة.

نبدأ بترك القدر على النار لمدة ساعتين من الزمن حتى يطيب اللحم.

قبل أن نرفع اللحمة من على النار نقوم بإضافة الملح مع التقليب، ونذكركم برابط طريقة عمل الكفتة المشوية .

. ثم نقوم برفع القدر من على النار ونقدمها مع الأرز في صينية التقدم بالهنإ والصحة.

إلي هنا وصلنا معكم إلي ختام شرح طريقة عمل كباب الحلة بالطعم الرائع أسرار وخفايا لا يعلمها الملايين.