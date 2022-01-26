الكبسة باللحمة الضاني بطريقة مبتكرة مش هتعملي غيرها بكل تكاتها وأسرارها

الكبسة باللحمة الضاني هي من الأكلات الشهيرة في الوطن العربي بصفة عامة مرحبا وفي السعودية بصفة خاصة، هى تعد من الوجبات المتكاملة بتوافر بها أكثر من عنصر كالأرز واللحمة في طبق واحد، وهي يمكن طهيها بأكثر من طريقة ولكل منها مذاقها الخاص كالكبسة باللحمة أو الدجاج وأيضاً بالجمبري، والبهارات المضافة إليها غنية بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم (كالقرفة والقرنفل والحبهان)، ولذالك تعتبر الكبسة من ناحية فهي وجبة شهية ولذيذة ومن ناحية أخري مفيدة ومغذية وبها العديد من العناصر المفيدة للجسم، واليوم سوف نتناول طريقة عمل الكبسة باللحمة الضاني بكل تكاتها وأسرارها لضمان نجاحها والإستمتاع بمذاقها الشهي وبكافة أنواعها بطرق سهلة للغاية.

مقادير الكبسة اللحمة الضاني:

لعمل أشهى كبسة باللحمة الضاني يجب توافر المكونات والمقادير الأتية كما يلي :-

كيلو لحم ضاني متقطع(متقطعة ومسلوقه).

4 كوب أرز بسمتي.

5 كوب شوربة لحمة أو ماء (حسب الرغبة)

2 كوب طماطم مفرومة.

2 ملعقة كبيرة معجون صلصه جاهزة.

1 بصله كبيره مفرومة.

معلقة صغيره ثوم مهروس.

2 حبة جزره مبشور.

1 حبة فلفل بارد.

1 حبة فلفل حار (إختياري).

معلقة بشر ليمون.

2 معلقة سمنة.

نص كوب زيت.

2 مكعب مرقة.

2 ملعقة بهارات لحمة.

2 عود قرفة.

ورقتين لاورا.

5 فصوص حبهان.

5 فصوص قرنفل.

2 ليمون مجفف.

كوب زبيب.

2 كوب مكسرات (حسب الرغبة والمتوفر).

طريقة تحضير الكبسة اللحمة اللذيذة :

يمكنك عمل الكبسة السعودي باللحمة الضاني بطريقة سهلة ومكونات متوفرة في كل مطبخ والضمان نجاحها يلزم إتباع الخطوات الأتية كما يلي:-