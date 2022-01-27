كريم مقشر قوي لتقشير الجلد الميت من الوجه والجسم بالكامل لبشرة ناعمة كالحرير

تعد البشرة من أكثر الأشياء التي تعمل العديد من الفتيات على الإهتمام بها لأن من المعروف عادة أن البشرة الناعمة الجميلة تعد مصدر لثقة أي فتاة وتعطي لها جاذبية كبرى، ويوجد هناك البعض من الفتيات والسيدات الذين يعانون من بعض المشكلات المتعلقة بالبشرة ومنها مشكلة إسمرار لون الجلد تراكم طبقات الجلد الميت والقشور وكذلك عدم توحد لون الجلد لذلك تعد كل هذه الأسباب تمثل مصدر إزعاج لأي فتاة تعاني من هذه المشكلات وتحاول العديد من هؤلاء الفتيات عن البحث عن بعض الطرق والوسائل التي تعمل على القضاء على جميع مشاكل البشرة.

وتعد المشكلة الكبرى التي تعاني من الغالبية العظمي من الفتيات خاصة في فصل الشتاء هي تقشير الوجه وظهوره بشكل غير مقبول لذلك نجد العديد من هؤلاء الناس يعملون على إستخدام بعض الإستخدامات التي تعمل على تقشير البشرة، وتعد من أكثر الإستخدامات التي تقوم العديد من الفتيات بإستخدامها هي إستخدام المقشرات التي يقومون بشرائها من محلات المستحضرات التجميلية وقد تحتوي هذه المقشرات المباعة على المواد الكيميائية التي تعمل على تآكل الطبقة السطحية من الجلد وينتج عن هذا التآكل ظهور البقع الحمراء بالجلد وكذلك حب الشباب وغيرها من المشكلات الأخرى التي تظهر مع مرور الوقت.

مكونات عمل كريم المقشر

خمسة ملاعق كبيرة من كريم المرطب المناسب لكي.

أربعة ملاعق كبيرة فقط من السكر الأبيض.

ملعقتان صغيرتان فقط من القهوة.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

ملعقتان كبيرتان فقط من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير