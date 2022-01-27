اصنعي أقراص الأفران بالسمسم والسكر بالمنزل بخطوات سهلة جداً

أقراص الأفران بالسمسم والسكر ، تُعد من المخبوزات الشهية التي يوجد على شرائها إقبال كثير في الأفران والمخابز، تمتاز بقوام هش وجميل تقدم بحشوة السكر أو السكر والقرفة أو يمكن حشوها بالزبيب والسكر أو أي نوع من المكسرات نفضله، يتم تحضيرها من خلال مكونات بسيطة جداً وغير مكلفة ومتوفرة بالمنزل تعطي لها قوام هش، كما أنها من المخبوزات السهلة التي يتم تشكيلها بخطوات بسيطة جداً ولا تحتاج إلي أي مجهود أو تعب، وتعتبر من المخبوزات الجميلة التي يمكن تقديمها كوجبة إفطار مغذية ومفيدة وتعد أيضاً من أفضل المخبوزات المفضلة للأطفال لاحتوائها على السكر، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل أقراص الأفران بالسمسم والسكر وبخطوات بسيطة جداً.

مكونات عمل قرص الأفران بالسمسم والسكر

تتكون الأقراص من مكونات بسيطة جداً هي كما يلي:ـ

5 أكواب من الدقيق.

4 ملاعق من الزبدة.

4 ملاعق من الزيت.

2 ملعقة كبيرة قشطة.

كوب ونصف من الزبادي.

ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقة كبيرة سكر.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ربع كوب من الماء الدافئ.

للحشو

ملعقة صغيرة قرفة.

4 ملاعق كبيرة سكر

للوجه

ربع كوب من السمسم محمص.

ربع كوب من السكر.

طريقة التحضير

يتم تحضير أقراص الأفران بالسمسم والسكر بطريقة سهلة هي كما يلي:ـ

نقوم بوضع الدقيق في وعاء ونضيف إليه الخميرة والسكر والبيكنج بودر والملح، ثم نقلب المكونات جيداً. ثم نضيف القشطة والزبادي والزبدة والزيت ثم نعجن المكونات جيداً باليد أو بالعجن الكهربائي. نضيف ربع كوب من الماء الدافئ (إذا احتياج العجينة قد لا تحتاج لذلك)، ونعجن العجينة جيداً حتي تتشكل لدينا عجينة متماسكة وطرية. ثم نغطي العجينة ونتركها في وعاء مع مراعاة تغطيتها حتي تختمر ويتضاعف حجمها. نقوم بتجهز خليط الحشو بوضع السكر والقرفة في طبق ونمزج المكونات معاً جيداً. ثم نخلط السكر والسمسم معاً في طبق آخر ويستخدم لدهن وجه الأقراص.

طريقة تشكيل العجينة