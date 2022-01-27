نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً للمكياج.. بملعقة نشا اعملي أقوي كريم أساس طبيعي في المنزل عالي التغطية بدون مواد كيميائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بملعقة نشا حضري اقوي كريم اساس طبيعي من الممكن الاعتماد عليه في إخفاء مختلف العيوب والتي من الممكن أن تكون معترية البشرة حيث يعد الكريم الطبيعي حينما يتم استعماله كأساس للميكب من أفضل المكونات التي تتلقاها البشرة وتعد ذات فائدة كبيرة لها، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن الطريقة التي تستطيع بها كل فتاة أن تقوم بالتحضير لهذا النوع من الكريمات الطبيعية في المنزل، ومن خلال ما يلي أيضا ذكر أهم المعلومات عن أهم مكونات وصفة كريم الأساس التي من الممكن أن نقوم بعملها في البيت لتحقيق أقصى استفادة للبشرة.

بملعقة نشا حضري اقوي كريم اساس طبيعي

بملعقة صغيرة من مكون النشا من الممكن أن تقومي بالتحضير اقوي كريم اساس طبيعي يساعد في منح البشرة الإشراقة السريعة، وتكون في أفضل مظهر حيث أن التركيبة الطبيعية لكريم الأساس لديها القدرة على أن تخفي تماما من أي عيوب تتواجد على البشرة، ومن خلال الآتي نوضح أهم المكونات والتي من الممكن أن تساعد في الحصول على المكون الكريمي والذي يصلح للتطبيق على البشرة للتخلص من أي عيوب قد تكون متواجدة على سطح الجلد، والمكونات تكون كما يلي:

مكونات أساسية لعمل اقوي كريم اساس طبيعيمن الممكن أن تقومي بالتحضير السريع لأفضل تركيبة من تركيبات كريم الأساس والتي من خلالها من الممكن أن تتم الاستعادة لنضارة البشرة وفيما يأتي المكونات الأساسية للكريم:

ملعقة من النشا.

ملعقة من مياه الورد.

ملعقة من مكون الفازلين.

ملعقة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة من زيت الياسمين.

ملعقة من بودرة التلك.

طريقة التحضير لوصفة كريم الأساس الطبيعية:

بالإمكان التحضير لتلك التركيبة الطبيعية من خلال الإذابة التامة للفازلين، ومن ثم تتم الإضافة لبقية المكونات مع بعضها البعض للحصول على تركيبة من النشا الطبيعي المدعم بأقوى الزيوت للنضارة الطبيعية للوجه، وبعد الخلط الجيد للمكونات نحصل على التركيبة المطلوبة وهي كريم غني بالمكونات المغذية للبشرة كما يقي من ظهور التجاعيد.

كريم الاساس يعتبر من أكثر الأشياء التي تعطي مظهر جمالي الي السيدات ولكنه مكلف للغاية ويمكن عمل كريم الاساس بسهولة في المنزل بدلا من شرائه في الخارج وغير مكلف اطلاقا بملعقة نشأ فقط حضري افضل كريم اساس طبيعي للبشرة يساعد على تغطية شاملة للبشرة الدهنية والغامقة ويعطيها مظهر جمالي رائع يساعدها على التبيض والتفتيح بسرعة الصاروخ في دقائق بدون تعب