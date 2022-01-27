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عمر شويل - جدة طريقة العيش الفينو في فرن البوتاجاز بطريقة المخابز - ثقفني
طريقة العيش الفينو، إعداد المخبوزات في المنزل من الأشياء الممتعة والتي تجعل رائحة المنزل شهية ورائعة، كما أن مشاركة الأطفال في إعداد العجائن يجعل جو أسري لطيف، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنوضح لكى طريقة إعداد العيش الفينو.
طريقة إعداد العيش الفينو
- المكونات
- نصف كوب حليب دافئ
- نصف كوب ماء دافئ
- 2 بيضة
- ملعقة كبيره خميره فوريه
- ملعقة صغيرة بكينج بودر
- نصف كوب زيت
- 4 ملاعق كبيرة سكر
- نصف ملعقة صغيرة ملح
- 6 أكواب دقيق متعدد الاستعمالات
طريقة إعداد العيش الفينو
- في كوب نظيف قومي بوضع نصف كوب من الماء الدافئ ثم قومي بإضافة ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية و 4 ملاعق من السكر الأبيض.
- قومي بتقليب المكونات السابقة معاً ، ثم قومي بتغطية الكوب ،واتركي الخميرة لمدة عشر دقائق حتى يتضاعف حجمها.
- ثم قومي بإحضار وعاء عميق، وضعي به الخميرة السابقة، ثم يضاف إليها نصف كوب من الحليب الدافئ، ونصف كوب من الزيت.
- بعد ذلك قومي بإضافة بيضتين بدرجة حرارة الغرفة، ثم قومي بالتقليب جيداً، حتى تختلط جميع المكونات.
- بعد ذلك قومي بإضافة 6 أكواب من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات، وملعقة صغيرة من البكينج بودر، ونصف ملعقة صغيرة من الملح.
- بعد ذلك قومي بعجن جميع المكونات لمدة 10 دقائق، حتى تصبح العجينة متماسكة.
- ثم قومي بإحضار وعاء نظيف وضعي بداخله ملعقة من الزيت وقومي بتوزيعها على جميع الجوانب، ضعى العجينة داخل الوعاء، وقومي بتغطيتها جيداً وضعيها بمكان دافئ ومظلم، واتركيها لمدة ساعة حتى يختمر العجين.
- بعد ذلك قومي برش كمية قليلة من الدقيق على سطح نظيف ومستوي، وضعي عليه العجين وقومي بفرده بواسطة أصابعك، ثم قومي بلف العجين بشكل أسطواني وقسميه إلى كرات صغيرة ومتساوية.
- بعد ذلك اتركي كور العجين بعد تغطيتها لمدة 10 دقائق.
- ثم قومي بفرد كل قطعة من العجين بشكل اسطواني مماثل لشكل العيش فينو، مع غلق الأطراف جيداً.
- بعدها قومي بوضع العيش في صينية بها ورق زبدة، ثم قومي بتغطية العيش جيداً واتركيه لدة ساعتين ليختمر.
- ثم قومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 م ، وضعي بها العيش الفينو لمدة 20 دقيقة حتى يصبح لونه ذهبي.
- بعدها قومي بإخراج العيش الفينو من الفرن وقومي بتغطيته جيداً.
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