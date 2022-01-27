طريقة العيش الفينو في فرن البوتاجاز بطريقة المخابز

طريقة العيش الفينو، إعداد المخبوزات في المنزل من الأشياء الممتعة والتي تجعل رائحة المنزل شهية ورائعة، كما أن مشاركة الأطفال في إعداد العجائن يجعل جو أسري لطيف، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنوضح لكى طريقة إعداد العيش الفينو.

طريقة إعداد العيش الفينو

المكونات

نصف كوب حليب دافئ

نصف كوب ماء دافئ

2 بيضة

ملعقة كبيره خميره فوريه

ملعقة صغيرة بكينج بودر

نصف كوب زيت

4 ملاعق كبيرة سكر

نصف ملعقة صغيرة ملح

6 أكواب دقيق متعدد الاستعمالات

طريقة إعداد العيش الفينو