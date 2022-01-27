بأسرار التجار.. تخزين الليمون من السنة للسنة من غير حدوث أي تغير في الطعم أو اللون

بأسرار التجار.. تخزين الليمون من السنة للسنة، الليمون من بين أهم أنواع الثمار والتي من الممكن أن يتم تناولها وهذا للحفاظ على مستوى الصحة والمستوى المناعي للإنسان، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن الطريقة التي من خلالها يكون من السهل التخزين لثمار الليمون وبطريقة بسيطة وفي أقل وقت ممكن حيث تعتبر الطريقة من أهم الطرق التي تحافظ على ثمرة الليمون خالية تماما من أي تواجد للبقع المتعفنة، حيث تعتبر الطريقة ميسرة لكل ربة منزل وفيما يأتي بيان بخطوات تلك الطريقة وأهم ما يساعد في التحضير لثمار الليمون وتجهيزها بأقل وقت ممكن لكي تخزن وتكون محفوظة بالمنزل طيلة فترة التخزين دون أن تصاب بالتعفن.

تخزين الليمون من السنة للسنة

من السهل على ربات البيوت أن تقمن بالحفظ والتخزين لثمار الليمون من خلال الاستعانة بخطوات بسيطة، وتلك الخطوات تيسر على ربات البيوت الحصول على الليمون طيلة العام متوفر بالمنزل وخالي من أي عطب، ومن الممكن أن يستعمل أيضا طوال فترة التخزين، ولكن لا بد من توفر بعض الأمور والتي يجب أن تراعى طوال فترة التخزين لليمون، حيث أن الليمون لا بد وأن يكون باللون الأخضر فهذا أفضل حيث أن مدة صلاحية الليمون الأخضر تعد أطول من نوع الليمون الأصفر ومن خلال الآتي توضيح لأهم الخطوات التي تساعد في الحفظ والتخزين السريع لليمون.

طريقة تخزين الليمون من السنة للسنة

من الممكن أن نتبع الخطوات التالية للحصول على الليمون بحيث يكون جاهز على الحفظ والتخزين في خلال أقل وقت ممكن، وبالنسبة لخطوات التخزين فهي التي نذكرها على هذا النحو الآتي

في البداية لا بد من غسل الليمون بشكل جيد للتخلص تماما من أي أتربة أو غبار.

تجفيف الليمون تماما للتخلص من الماء الزائد.

بعد ذلك يتم وضع الليمون بوعاء مناسب نظيف وجاف، ويتم تغليف الليمون باستعمال ورق أبيض ولا بد وأن يكون التغليف بشكل محكم.

الخطوة التالية تكون بوضع الليمون المغلف بعلبة تكون محكمة الغلق، ولا بد من وضعها بمكان بعيد تماما عن الضوء أو الحرارة.

هناك طريقة أخري يمكن من خلالها تخزين الليمون بخطوات سهلة وبسيطة فيمكن حفظة في صورة عص وهذه الطريقة تكون من خلال أن يتم عصر الليمون ثم القيام بوضعه في زجاجة ويتم وضعه في الثلاجة ما بين فترة يومان الي أربعة أيام لان لو تم حفظة مدة اكبر من ذلك سوف يؤدي الي تغير في اللون والطعم