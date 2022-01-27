أحلي كنافة شرقية بالقشطة والمكسرات وبطريقة شهية وصحية وأفضل وأضمن من محلات الحلويات

الكنافة بالقشطة والمكسرات من ألذ وأحلى الحلويات الشرقية المشهورة في كل الوطن العربي خاصتا في مصر، وهي من الحلويات المفضلة والمحببه لدي كل أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، والكنافة بالقشطة لها طرق عديدة وأصناف متنوعة وأشكال مختلفة منها الكنافة بالمكسرات، أو كنافة بالمهلبية، أو كنافة بالقشطة وغير ذلك، وتحتوي الكنافة بالقشطة علي قيمة غذائية كبيرة والتي تفيد الصحة والجسم بصورة كبيرة جدا، وذلك من خلال أفضل المكونات المضافة إلى طريقة عمل الكنافة والتي تساعد على تغذية الجسم والصحة بصورة كبيرة، حيث تحتوي علي اللبن والذي يعتبر من أهم العناصر الغذائية الهامة والتي تساعد على بناء العظام والمفاصل وتقويتها بشكل عام وخاصة الأطفال والذين يحتاجون إلى بناء اجسامهم بصورة سليمة وصحية ومفيدة، وكما يحتوي أيضا طريقة عمل الكنافة على مكون غذائي عالي القيمة الغذائية وهو المكسرات المضافة بجميع أنواعها، وتعتبر من أهم وأقوي المضادات الحيوية الطبيعية للجسم والتي تساعد على تقوية جهاز المناعة وتنشيطه بصورة كبيرة، وذلك لمقاومة العديد من الأمراض الخطيرة والتي حياة الأفراد وذلك مثل الأمراض السرطانية والتي انتشرت بصورة كبيرة خاصتا في الفترة الأخيرة، ولذلك تسعى العديد من السيدات في البحث عن افضل وأضمن طريقة في المنزل لعمل أحلي وألذ كنافة بالقشطة والمكسرات.

طريقة عمل كنافة بالقشطة والمكسرات ومكوناتها

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل أحلي وأطعم كنافة شرقية بالقشطة والمكسرات، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل بكل سهولة، وذلك للتأكد من سلامة وصحة المكونات الغذائية التي يتم عمل الكنافة بها والحفاظ علي الخطوات الصحية في طريقة عملها، وذلك حتى تحصلي علي أفضل وأشهي كنافة شرقية بالقشطة والمكسرات.

المكونات

كيلو من الكنافة أو حسب الكمية المطلوبة.

كوب كبير من الزبدة الذائبة أو السمنة.

الحشو مكسرات مجروش بندق، فستق، لوز، عين جمل، أو حسب الرغبة مثل المهلبية.

مكونات عمل الشربات

كوبان من الماء.

كوب من السكر.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

مكونات عمل القشطة

لبن.

نشأ وفانيليا.

زبدة.

قشطة.

سكر.

طريقة التحضير

قبل البدء في عمل الكنافة يجب علينا ان نقوم بإحضار عمل الشربات أولا لكى يبرد تماما.

طريقة عمل الشربات