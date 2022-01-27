طرق للف ورق العنب للمبتدئين خطوة بخطوة وبوقت قياسى

يشتهر محشي ورق العنب في كثير من بلاد الوطن العربي، يتم تقديمه كطبق رئيسي أو كطبق مقبلات، وتعاني كثير من المبتدئات من لف ورق العنب وتسويته، فهو بالنسبة للمبتدئة صعب للغاية ولكن عند إتقانه سيصبح سهل جدا، ويجب أن لا ننسى فوائد محشي ورق العنب الكبيرة فهو يوجد به فيتامينات كثيرة كالحديد والفسفور، واليوم نتعرف على أبسط طريقة في تحضير محشي ورق العنب.

طريقة لف محشي ورق العنب

المكونات:

نصف كيلو من ورق العنب.

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

نصف ملعقة صغيرة نعناع مجفف.

ملعقة صغيرة من البهارات السبعة.

ربع كيلو من الأرز المصري.

نصف كيلو من قطع اللحمة.

أربع ثمرات طماطم مفرومين ناعم.

أربع ملاعق زيت.

ملعقة دبس رمان.

ثلاثة ملاعق سمنة.

ثلاث معالق من صلصة الطماطم.

رشه صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملح حسب الرغبة.

حبتين طماطم مقطعين شرائح.

طريقة تحضير محشي ورق العنب