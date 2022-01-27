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عمر شويل - جدة طرق للف ورق العنب للمبتدئين خطوة بخطوة وبوقت قياسى - ثقفني
يشتهر محشي ورق العنب في كثير من بلاد الوطن العربي، يتم تقديمه كطبق رئيسي أو كطبق مقبلات، وتعاني كثير من المبتدئات من لف ورق العنب وتسويته، فهو بالنسبة للمبتدئة صعب للغاية ولكن عند إتقانه سيصبح سهل جدا، ويجب أن لا ننسى فوائد محشي ورق العنب الكبيرة فهو يوجد به فيتامينات كثيرة كالحديد والفسفور، واليوم نتعرف على أبسط طريقة في تحضير محشي ورق العنب.
طريقة لف محشي ورق العنب
المكونات:
- نصف كيلو من ورق العنب.
- نصف كيلو من اللحمة المفرومة.
- نصف ملعقة صغيرة نعناع مجفف.
- ملعقة صغيرة من البهارات السبعة.
- ربع كيلو من الأرز المصري.
- نصف كيلو من قطع اللحمة.
- أربع ثمرات طماطم مفرومين ناعم.
- أربع ملاعق زيت.
- ملعقة دبس رمان.
- ثلاثة ملاعق سمنة.
- ثلاث معالق من صلصة الطماطم.
- رشه صغيرة من الكركم.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ملح حسب الرغبة.
حبتين طماطم مقطعين شرائح.
طريقة تحضير محشي ورق العنب
- نغسل الأرز في البداية بالماء، ثم نقوم بوضعه في ماء ساخن لمدة نصف ساعة.
- بعد ذلك نبدأ في سلق ورق العنب، فنقوم بتسخين ماء ووضع ورق العنب فيه حوالي ثلاث دقائق.
- بعدها نقوم بتصفية الأرز ووضع عليه البهارات واللحمة المفرومة والكركم والزيت والملح والنعناع والفلفل الأسود ونقلب الأرز لكي تختلط المكونات.
- نقوم بفرد ورثة عمل ووضع نصف ملعقة من تتبيلة الأرز في أعلى الورقة ومن ثم نطوي الطرف اليمين واليسار ونقوم بلف الورقة ليتكون صابع محشي ليس سميك.
- ونقوم بتكرار نفس الخطوات مع الكمية المتبقية.
- بعد ذلك نضع قطع اللحمة في حلة بها ماء على النار ونتركها تستوي نصف سواء لمدة نصف ساعة.
- ومن ثم نجلب حلة طهي المحشي ونضع شرائح طماطم ثم قطع اللحمة وبعدها نرص أصابع المحشي بطريقة منظمة.
- نضع على الوجه السمنة والملح وصلصة الطماطم ودبس الرمان ثم نضع ماء أو شوربة حتى يتم تغطية وجه المحشي كله ثم نضع الملح.
- بعد ذلك نبدأ بتسوية المحشي على النار.
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