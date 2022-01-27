خلطات طبيعية منزلية لإزالة المسامات الواسعة من الوجه نهائياً لبشرة مشدودة ولامعة

يعتبر شكل الوجه ذو المسام الواسعة من الأشياء الغير مرغوب فيها عند بعض الفتيات، حيث أن هذا النوع من البشرة يجعل الوجه قابلاً لتلقي الأتربة وعدم نظافته بإستمرار، كما يجعله قابلاً لحدوث التجاعيد في وقت مبكر عن الوقت الطبيعي الشئ الذي يجعل الكثير من الأشخاص يبحثون عن طرق تعمل على تضييق مسام البشرة، وسوف نشير إلى بعضها.

طريقة للتخلص من اتساع مسام الوجه

يمكنك الحصول على مسام ضيق ووجه نظيف ولامع ومشدود من خلال القيام ببعض الطرق، والتي سنعرضها عليك.

مقشر زيت الزيتون لتقليل إتساع مسام الوجه

زيت الزيتون من المواد المفيدة للبشرة والتي ترطبها وتجعلها لامعة، كما يمكن إستخدامها لتضييق مسام الوجه بالطريقة التالية:

المكونات:

ملعقتين من زيت الزيتون.

ملعقتين من السكر البني الخشن.

ملعقة من عصير الليمون الفريش.

الطريقة:

قومي بوضع زيت الزيتون في طبق صغير.

ضيفي إليه السكر البني الخشن.

قومي بوضع عصير الليمون، وقلبيهم جيداً.

ضعي المزيج على وجهك، وإتركيه حتى يجف لتقومي بفركه بيدك بحركات إلى أعلى.

إغسلي وجهك بماء فاتر، وكرري الخلطة يومياً لتحصلي على نتيجة فعالة في أقل وقت.

ماسك الطين لوجه ذو مسام ضيقة

أنواع الطين المختلفة يمكنك إستخدامها لجعل بشرتك نقية بدون تجاعيد، وإليك الطرقة فيما يلي:

المكونات:

ربع كوب من الطين البودر.

ربع كوب من الحليب الدافئ.

الطريقة:

قومي بوضع الحليب الدافئ على بودرة الطين في علبة صغيرة.

ضعي الماسك على وجهك حتى يجف تماماً.

إفركي وجهك بفرشاة تنظيف الوجه.

إغسلي وجهك بالماء الدافئ.

كرري الماسك مرات عديدة خلال الأسبوع.

كيفية الحصول على بشرة نقية