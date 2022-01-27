بطريقة مطاعم كنتاكي أعملي الفراخ المقرمشة بتتبيلة وخلطة سرية وبطعم لذيذ وشهي

الدجاج المقرمش من الأكلات التي يعشقها الاولاد الصغار بطريقة رهيبة والكبار ايضا، ويعتبر الدجاج له فوائد صحية عديدة لاحتوائه على والبروتينات والفيتامينات الدهون الغيرة ضارة بالصحة، حيث يوجد الدجاج المقرمش في المطاعم بأسعار باهظة وغير آمنة صحيا حيث نحرص على تقديم هذه الوجبة وتخضيرها بالمنزل بأقل التكاليف وأكثر نظافة تماماً من الجاهزة.

مكونات تحضير الدجاج الكنتاكى:-

دجاجة مقطعة إلى ثماني أجزاء أو دبابيس أو صدور مخلية.

مقادير التتبيلة:-

ملعقتين صلصة طماطم معلبة.

بصلة مفرومة ناعم.

ملعقتين كبيرتين من الخل.

عصير ليمون.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البهارات.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

ملعقة صغيرة من البصل البودر.

صوص باربيكيو.

صوص مستردة.

كوب زبادي.

مقادير التغطية:-

كوب من الدقيق.

كوب من البقسماط.

ماء مثلج.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر.

نصف ملعقة صغيرة بصل بودر

شطة(اختياري).

زيت للقلي.

طريقة التحضير:-