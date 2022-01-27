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عمر شويل - جدة بطريقة مطاعم كنتاكي أعملي الفراخ المقرمشة بتتبيلة وخلطة سرية وبطعم لذيذ وشهي - ثقفني
الدجاج المقرمش من الأكلات التي يعشقها الاولاد الصغار بطريقة رهيبة والكبار ايضا، ويعتبر الدجاج له فوائد صحية عديدة لاحتوائه على والبروتينات والفيتامينات الدهون الغيرة ضارة بالصحة، حيث يوجد الدجاج المقرمش في المطاعم بأسعار باهظة وغير آمنة صحيا حيث نحرص على تقديم هذه الوجبة وتخضيرها بالمنزل بأقل التكاليف وأكثر نظافة تماماً من الجاهزة.
مكونات تحضير الدجاج الكنتاكى:-
- دجاجة مقطعة إلى ثماني أجزاء أو دبابيس أو صدور مخلية.
مقادير التتبيلة:-
- ملعقتين صلصة طماطم معلبة.
- بصلة مفرومة ناعم.
- ملعقتين كبيرتين من الخل.
- عصير ليمون.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من البهارات.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- ملعقة صغيرة من الثوم البودر.
- ملعقة صغيرة من البصل البودر.
- صوص باربيكيو.
- صوص مستردة.
- كوب زبادي.
مقادير التغطية:-
- كوب من الدقيق.
- كوب من البقسماط.
- ماء مثلج.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر.
- نصف ملعقة صغيرة بصل بودر
- شطة(اختياري).
- زيت للقلي.
طريقة التحضير:-
- نقوم بغسل الدجاج جيدا بالملح والخل والدقيق وتنقع لمدة ٣٠ دقيقة في هذا المحلول لإزالة اى رائحة نفاذة ثم تغسل بالماء جيدا.
- نقوم بعمل فتحات في أجزاء الدجاج باستخدام السكين حتى تصل إلى العظام.
- نضع الدجاج في وعاء ونقوم بإضافة مقادير التتبيلة بالتدريج.
- تترك خلطة الدجاج في الثلاجة ليلة كاملة حتى تختلط التتبيلة بالدجاج.
- في اليوم التالي نقوم بتحضير خليط تغطية الدجاج وهو الدقيق والبقسماط والتوابل لتتبيل البقسماط.
- في وعاء نضع كمية مناسبة من الماء المثلج.
- نضع وعاء على النار مضاف إليه زيت غزير لقلي الدجاج ويسخن جيدا.
- نقوم باخذ قطعة من الدجاج على الدقيق ونقوم بإدخال الدقيق فى الفتحات الموجودة بالدجاج ونقوم بعد ذلك بوضعها في الماء المثلج لمدة ٣ ثوانى بالظبط ترفع من الماء المثلج على البقسماط المتبل.
- نقوم بوضع الدجاج في الزيت الساخن على نار متوسطة وتترك حتى السواء لمدة ١٠ دقائق لكل وجه حتى تمام التسوية.
- نستمر بنفس الطريقة حتى تنتهى باقي الكمية.
- تقدم على طبق التقديم ويقدم مع البطاطس المحمرة المقرمشة والأرز الريزو وسلطة الكول سلو.
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