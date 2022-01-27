نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في دقائق تخلصي من الرؤوس السوداء من الأنف والوجه لبشرة نقية وصافية كالأطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة البثور السوداء مشكلة قد تعاني منها الكثير خاصتًا الفتايات، وتظهر بشكل كبير لذوات البشرة الدهنية، ومن المشكلات التي يصعب التخلص منها بسهولة، وحتى إذا تم ذلك تبقى علاماتها ذات أثر واضح على الوجه، وتنتشر البثور السوداء غالبًا في مناطق الأنف والخدود وذلك لأنها من أكثر المناطق التي يزداد فيها إفراز الزيوت في البشرة، ولذلك سوف نعرض بعض الوصفات التي قد تساعد في التخلص من هذه المشكلة نهائيًا، والتخلص أيضًا من آثارها بعد ذلك.

استخدام نشا الذرة والخل للتخلص من البثور السوداء في الوجه

يمكنكم عمل ماسك مكون من النشا، والهل للتخلص تمامًا من البثور السوداء وعلاماتها وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة كبيرة من الخل الابيض.

طريقة التحضير

اخلطي المكونات مع بعضها البعض جيدًا حتى تتجانس.

وزعي العجينة التي تكونت على مناطق البثور السوداء التي تظهر على الوجه.

اتركي العجينة لمدة نصف ساعة.

اغسلي وجهك جيدًا بعد ذلك بالماء الفاترة.

قومي بتمرير قطعة ثلج بعد ذلك لغلق المسام.

خلطة العسل الابيض

العسل يساعد في تخلص البشرة من البثور السوداء، وذلك لأنه يساعد في ترطيب البشرة، وتهدئة الالتهابات التي قد تظهر عليها، ولذلك فيساعد على تهدئة الحبوب التي قد تظهر والبثور السوداء، وطريقة الاستخدام كالتالي:

يستخدم عسل النحل بشكل مباشر على الوجه، وهذه أفضل طريقة لاستخدامه.

قومي بتوزيع العسل مثل الكريم وتدليكه، وتركة لمدة ربع ساعة على الوجه.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

يفضل استخدام العسل مثل المرطب بشكل يومي لتحقيق أفضل النتائج.

وصفة بيكربونات الصودا

استخدمي بيكربونات الصودا، للتخلص من الدهون الزائده في الوجه، وايضًا تساعد في القضاء على البثور السوداء، ولا تجعلها تترك اثر، وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

ملعقة من بيكربونات الصودا.

ملعقة كبيرة من المياه.

طريقة الاستخدام