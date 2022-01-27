معجزة ملعقة الكركم السحرية لتفتيح وتبييض الوجه وإزالة السواد والبقع حتي لو كان كالفحم

تتعرض البشرة لعدة عوامل خارجية تؤثر بالسلب على لونها وجمالها والسبب في ذلك التعرض المستمر لأشعة الشمس أو البرودة الشديدة التي تسبب جفاف وظهور قشرة على الوجه، ويعد الكركم هو الحل البديل لمستحضرات التجميل التي تقوم بتبييض الوجه وتجعله أكثر إشراقة ونضارة واليوم نقدم لكم وصفات مختلفة من الكركم لتبييض الوجه فتابعونا.

الكركم لتبييض الوجه

الكركم والحليب:

المكونات:

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة من العسل.

ملعقة من الحليب.

طريقة التحضير والاستخدام:

نمزج المكونات السابقة في بولة متوسطة الحجم للحصول على عجينة سلسة ثم يوضع المزيج على الوجه والرقبة.

يترك لمدة 20 دقيقة ثم يشطف بالماء تكرر هذه الوصفة 4 مرات أسبوعيا للحصول على بشرة بيضاء خالية من البقع الداكنة.

حيث يحتوي الكركم على مضادات أكسدة التي تقوم بتحسين مظهر البشرة ويزيل البقع الداكنة ويوحد لون الوجه.

الكركم وعصير الليمون

المكونات:

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقة كبيرة من عصير الخيار.

كمية مناسبة من الكركم.

طريقة التحضير والاستخدام:

بولة صغيرة نضع بها عصير الليمون مع الخيار ثم يضاف الكركم تدريجيا للحصول على عجينة ناعمة خالية من التكتلات.

يوضع الخليط على الوجه بالكامل ويترك لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء البارد تكرر هذه الوصفة يوميا للحصول على أفضل نتيجة.

هذه الوصفة تقوم بتفتيح البشرة لأنها تقوم بتنظيم إنتاج الميلانين وبالتالي تجعل البشرة خالية من التصبغات والبقع الداكنة.

الكركم والعسل

المكونات:

ملعقة كبيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

ملعقة من اللبن الرائب.

ملعقة من الحليب البودرة.

2 قطرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام:

نضع الكركم مع العسل في بولة متوسطة ويضاف إليهم جميع المكونات السابقة ونقلب جيدا للحصول على مزيج متجانس.

يوضع الخليط على البشرة مع التدليك بحركات دائرية ويترك لمدة ساعة ثم يغسل بالماء الفاتر والبارد وسوف تلاحظي الفرق بنفسك من أول مرة.

ماسك الكركم والنشا

المكونات:

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة من الكركم.

كمية مناسبة من زيت جوز الهند.

حليب.

طريقة التحضير: