بأدق المقادير أعملي بسكويت نواعم الدايب دوب بطريقة مضمونة وناجحة مثل المصانع وتحدي

البسكويت من الحلويات التي تقدم في الأعياد والمناسبات ويعد وجبة سريعة وخفيفة في الفطار أو بين الوجبات ويمكن إعطائه للأطفال بدلا من شراء الحلويات التي تحتوي على مواد حافظة، ويمكنك الآن عمله في البيت بكل سهولة وبطريقة ناجحة جدا وأحلى من الجاهز تابعي باقي المقال للتعرف على المكونات الصحيحة بالتفصيل فتابعونا.

طريقة عمل البسكويت الناعم

المكونات:

3 كوب دقيق.

ثلاثة أرباع كوب سكر بودرة منخول.

ثلاثة أرباع كوب زبدة طرية.

ثمن كوب حليب.

3 بيضات.

ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف ملعقة كبيرة نشادر.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

طريقة التحضير:

نخلط الزبدة مع السكر في وعاء عميق بالمضرب الكهربائي حتى يصبح القوام هش وفاتح اللون. بعد ذلك نضيف بيضة تلو الأخري مع الفانيليا مع الاستمرار في خفق المكونات ثم نضع الحليب مع النشادر. نضع الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح ونضرب المكونات للحصول على مزيج متجانس ثم نسخن الفرن على درجة حرارة 180. نشكل البسكويت باستخدام كيس حلواني ويشكل على صينية مغلفة بورقة زبدة ثم يترك في الفرن لمدة 15 دقيقة حتى يأخذ اللون الذهبي. يجب أن يترك في درجة حرارة المطبخ حتى يبرد ثم يرفع من الصينية ويوضع في عبوة محكمة الغلق ثم يقدم وبالهنا والشفا.

اسهل طريقة لعمل البسكويت

المكونات:

2 كوب وثلاثة أرباع من الدقيق.

كوب وربع سكر بودرة ناعم.

كوب من الزبدة اللينة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

2 بيضة.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

ربع كوب من النشا.

سكر خشن.

زبيب.

طريقة التحضير: