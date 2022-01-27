بتتبيلة المحشي السرية أعملي محشي الكرنب على الطريقة المصرية السريعة بطعم ومذاق يجنن

يفضل جميع الناس تناول المحاشي دائما في فصل الشتاء حيث أن في هذا الوقت تزداد أنواع المحاشي بطريقة كثيرة جدا ومنها محشي الكرنب ومحشي ورق العنب والباذنجان والفلفل الأخضر والكوسة والبطاطس وغير ذلك الكثير، ولكن المحشي الأكثر تناولا بين الناس والذي يكون عليه إقبال كبير من قبل جميع الأشخاص سواء كبار السن أو صغار السن هو محشي الكرنب.

فهذا المحشي ينتشر بكثرة ويتواجد في هذا الفصل بالتحديد وقد يوجد نوعان من الكرنب منه الذي يتم حشوه والنوع الآخر يتم إستخدامه في عمل السلطة ويكون باللون الأحمر، ولكن محشي الكرنب يتميز بطعم جميل ولذيذ وعادة يتم تناوله في وجبة الغذاء بجانب طبق من السبانخ والسلطة والفراخ وغيرهم وفي هذا المقال يتم تقديم أسرع طريقة لكيفية لف الكرنب في أقل من دقيقة.

مكونات محشي الكرنب

يسعى الجميع في فصل الشتاء الى الاكلات التى تعطى التدفئة للجسم، فالكرنب من أهم الوجبات المفيدة التى تقدم على المائدة فهذا المحشى له العديد من الفوائد الصحية التى بحاجة إليها واهمها، الحفاظ على صحه القلب، وسهولة الهضم وايضا يساعد على انقاص الوزن الزائد لانة يحتوى على نسبة عالية من الماء وفيتامينات عديدة .

كرنبة واحدة.

ثلاث حبات من البصل.

ثلاث أكواب كبيرة الحجم من عصير الطماطم.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السمنة.

كمية مناسبة من الشبت والكزبرة الخضراء.

كيلو واحد من الأرز المصري.

كمية مناسبة من الملح والفلفل الأسود.

كمية مناسبة من الكمون.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة.

طريقة عمل محشي الكرنب ولفه بسرعة