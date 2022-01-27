نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتتبيلة المحشي السرية أعملي محشي الكرنب على الطريقة المصرية السريعة بطعم ومذاق يجنن في المقال التالي
يفضل جميع الناس تناول المحاشي دائما في فصل الشتاء حيث أن في هذا الوقت تزداد أنواع المحاشي بطريقة كثيرة جدا ومنها محشي الكرنب ومحشي ورق العنب والباذنجان والفلفل الأخضر والكوسة والبطاطس وغير ذلك الكثير، ولكن المحشي الأكثر تناولا بين الناس والذي يكون عليه إقبال كبير من قبل جميع الأشخاص سواء كبار السن أو صغار السن هو محشي الكرنب.
فهذا المحشي ينتشر بكثرة ويتواجد في هذا الفصل بالتحديد وقد يوجد نوعان من الكرنب منه الذي يتم حشوه والنوع الآخر يتم إستخدامه في عمل السلطة ويكون باللون الأحمر، ولكن محشي الكرنب يتميز بطعم جميل ولذيذ وعادة يتم تناوله في وجبة الغذاء بجانب طبق من السبانخ والسلطة والفراخ وغيرهم وفي هذا المقال يتم تقديم أسرع طريقة لكيفية لف الكرنب في أقل من دقيقة.
مكونات محشي الكرنب
يسعى الجميع في فصل الشتاء الى الاكلات التى تعطى التدفئة للجسم، فالكرنب من أهم الوجبات المفيدة التى تقدم على المائدة فهذا المحشى له العديد من الفوائد الصحية التى بحاجة إليها واهمها، الحفاظ على صحه القلب، وسهولة الهضم وايضا يساعد على انقاص الوزن الزائد لانة يحتوى على نسبة عالية من الماء وفيتامينات عديدة .
- كرنبة واحدة.
- ثلاث حبات من البصل.
- ثلاث أكواب كبيرة الحجم من عصير الطماطم.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السمنة.
- كمية مناسبة من الشبت والكزبرة الخضراء.
- كيلو واحد من الأرز المصري.
- كمية مناسبة من الملح والفلفل الأسود.
- كمية مناسبة من الكمون.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة.
طريقة عمل محشي الكرنب ولفه بسرعة
- نقوم أولا بسلق الكرنب حيث يتم تقطيعها على شكل أوراق كبيرة الحجم ونضع وعاء كبير على النار ونضع به كمية مناسبة من الماء ونتركها حتى الغليان وعند غليان الماء نضع رشة من الملح والكمون.
- ثم نضع أوراق الكرنب ونتركها قليلا حوالي دقيقتين حتى يتم سلقها ونرفعهم من على النار ونضعهم في مصفاه حتى نتخلص من الماء التي توجد به.
- وبعد ذلك يتم تجهيز خلطة المحشي حيث نضع وعاء آخر على النار ونضع به ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السمنة ونضع أيضا ثلاث حبات من البصل ويتم تقطيعه على شكل مكعبات صغيرة الحجم ويتم تقليبه حتى يكون باللون الذهبي الفاتح قليلا.
- ونقوم بوضع ثلاث أكواب كبيرة الحجم من عصير الطماطم ويتم تقليبهم مع بعض وقومي بإضافة رشة من الملح والفلفل الأسود والكمون وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة ويتم التقليب مرة أخرى ونتركهم على النار لنحصل على قوام كثيف.
- ثم نرفع الوعاء من على النار ونضيف إليه كمية مناسبة من الشبت والكزبرة الخضراء المفرومة ونضع الأرز ونقوم بتقليب كل هذه المكونات مع بعض فعند لف الكرنب نضع كمية مناسبة من الحشوة في أوراق الكرنب، ويتم لفه حتى يكون علي شكل إسطواني طويل ويتم تقطيعه على شكل أصابع ووضعه في إناء كبير وعند الإنتهاء نضعه على النار ونضيف إليه كمية مناسبة من الشوربة ونتركه حتى يتم تسويته جيدا.
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