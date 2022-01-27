حيلة ساحرة.. إزالة الهالات السوداء تحت عينيك بمكون سحري في منزلك.. جربيها

حيلة ساحرة.. إزالة الهالات السوداء تحت عينيك بمكون سحري طريقة استخدام البطاطس لإزالة الهالات السوداء، فتعد الهالات السوداء أحد الأعراض التي تصيب البشرة وذلك بسبب اتباع عادات نوم خاطئة، والسهر لساعات طويلة في الليل وعدم أخذ القسط الكافي من النوم، كما أن إرهاق العمل والعمل لفترة طويلة قد تعرّضك لظهور هالات العين السوداء، وتعد البطاطس أحد أكثر المكونات الطبيعية المفيدة لصحة البشرة والتجاعيد وكذلك تعالج العديد من المشاكل الأخرى التي تعاني منها البشرة للحصول على بشرة ناعمة وبيضاء بدون عيوب.

كيفية استخدام البطاطس لإزالة الهالات السوداء

يمكنك الاعتماد على البطاطس للتخلص من هالات الوجه السوداء وذلك باستخدامها صحيحة وشرائح أو باستخدام عصير البطاطس وسنوضح كل طريقة على حد.

طريقة عصير البطاطس للهالات السوداء

خطوات الطريقة:-

قومي بتقشير ثمرتين بطاطس كبيرة الحجم وقومي بعصرهم بالعصارة أو خفقهم داخل الخلاط الكهربائي حتى تحصلي على عصير بطاطس وقومي بتصفية السائل من أي شوائب.

بعد ذلك ضعي قطع صغيرة قطنية داخل العصير وقومي بوضعهما على الهالات السوداء على البشرة.

اتركي القطن على بشرتك لمدة ربع ساعة كاملة ثم قومي بغسل وجهك بعدها بالماء البارد.

بعد ذلك جففي بشرتك جيدًا ثم رطبيها بأي نوع كريم مرطب مناسب لك.

كرري الوصفة مرة واحد يوميًا لمدة أسبوع كامل حتى تجدي أن الهالات قد أزيلت نهائيًا.

طريقة شرائح البطاطس للهالات السوداء

قومي بتقطيع البطاطس إلى شرائح متوسطة الحجم.

قومي بوضع شريحة واحدة على كل عين واتركيها لمدة ربع ساعة.

بعد ذلك اغسلي وجهك بالماء الفاتر ورطبيه.

اتبعي الطريقة يوميًا لمدة شهر حتى تزول الهالات ويصبح وجهك نضرًا ومشرقًا.

فوائد البطاطس للبشرة