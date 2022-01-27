نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتتبيلة وخلطة الحاتي أعملي ألذ كفتة داود باشا بالطعم الأصلي أحلى كفتة ممكن تاكليها في المقال التالي
كفتة داود باشا من أحد الأكلات المصرية القديمة والتي كان يعشقها الكثير من الناس سواء كبار السن أو صغار السن حيث انها تتميز بطعم جميل ولذيذ، فهي تعتبر من ضمن المأكولات التي إزداد عليها الطلب مؤخرا من قبل جميع الناس وقد توجد أنواع عديدة جدا من الكفتة ومن ضمنها هي كفتة الفراخ أو كفتة الحاتي أو كفتة داود باشا.
أو كفتة اللحمة المفرومة التي تكون مشوية وغير ذلك الكثير، ولكن الكفتة التي لها مذاق رائع ومختلف عن باقي الأنواع هي كفتة داود باشا وهذا النوع يمكن أن يتم عملها بصلصة الطماطم، أو من الممكن أن نستغني عنها فعادة نقوم بتقديم هذه الأكلة بجانب طبق من الأرز الأبيض والخبز والسلطة.
مكونات كفتة داود باشا
- نصف كيلو من اللحمة المفرومة.
- حبتان كبيرتان الحجم من البصل.
- كوب واحد كبير من عصير الطماطم.
- ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم.
- ملعقتان كبيرتان من الزبدة.
- كمية مناسبة من الملح والفلفل الأسود.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من بهارات الكفتة.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البابريكا.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكمون.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة والسكر.
طريقة عمل كفتة داود باشا
- نقوم بتجهيز وعاء عميق ونضع به بصلة واحدة كبيرة الحجم ويفضل أن تكون مبشورة ونضيف إليها نصف كيلو من اللحمة المفرومة ونضع رشة من الملح والفلفل الأسود ونصف ملعقة صغيرة الحجم من بهارات الكفتة.
- ثم نقوم بإضافة نصف ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الكمون وقومي بعجن كل هذه المكونات مع بعضها بطريقة جيدة حتى نحصل على عجينة متماسكة وسهلة التشكيل.
- ونترك الكفتة في الثلاجه لمدة ساعة تقريبا حتي ترتاح وبعد مرور هذا الوقت يتم تشكيل الكفتة على شكل كرات متوسطة الحجم ونحضر طاسة مناسبة ونضعها على النار ونضع بها ملعقتان كبيرتان من الزبدة وعند تسخينها نضع كرات الكفتة.
- وقومي بتقليبها بإستمرار حتى تكون باللون الذهبي الغامق من جميع الجوانب ونخرجها ونضعها في طبق ثم نضع في هذه الطاسة بصلة واحدة ويتم تقطيعها على شكل مكعبات صغيرة الحجم ونقوم بتقليبها حتى يكون لونها ذهبي ثم نضع كوب واحد كبير من عصير الطماطم وملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم.
- وبعد ذلك يتم إضافة رشة من الملح والفلفل الأسود والكمون والكزبرة الجافة والسكر والبابريكا وقومي بتقليبهم ونتركهم على النار حتى يكون قوام كثيف ثم نقوم بوضع كرات الكفتة المقلية ويتم تقليبها مع الصلصة ونتركهم لمدة عشر دقائق ونرفعها من على النار ونضعها في طبق للتقديم.
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