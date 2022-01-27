بتتبيلة وخلطة الحاتي أعملي ألذ كفتة داود باشا بالطعم الأصلي أحلى كفتة ممكن تاكليها

كفتة داود باشا من أحد الأكلات المصرية القديمة والتي كان يعشقها الكثير من الناس سواء كبار السن أو صغار السن حيث انها تتميز بطعم جميل ولذيذ، فهي تعتبر من ضمن المأكولات التي إزداد عليها الطلب مؤخرا من قبل جميع الناس وقد توجد أنواع عديدة جدا من الكفتة ومن ضمنها هي كفتة الفراخ أو كفتة الحاتي أو كفتة داود باشا.

أو كفتة اللحمة المفرومة التي تكون مشوية وغير ذلك الكثير، ولكن الكفتة التي لها مذاق رائع ومختلف عن باقي الأنواع هي كفتة داود باشا وهذا النوع يمكن أن يتم عملها بصلصة الطماطم، أو من الممكن أن نستغني عنها فعادة نقوم بتقديم هذه الأكلة بجانب طبق من الأرز الأبيض والخبز والسلطة.

مكونات كفتة داود باشا

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

حبتان كبيرتان الحجم من البصل.

كوب واحد كبير من عصير الطماطم.

ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

كمية مناسبة من الملح والفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من بهارات الكفتة.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البابريكا.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكمون.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة والسكر.

طريقة عمل كفتة داود باشا