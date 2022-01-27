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عمر شويل - جدة بأبسط المقادير أعملي القطايف بالمهلبية على أصولها بالطريقة المصرية بطعم طري ولذيذ - ثقفني
تعتبر القطايف نوع من أنواع الحلويات التي عادة يتم تجهيزها أو تقديمها في شهر رمضان الكريم، لذلك تسمى بالحلويات الرمضانية ونجد عدد كبير من الناس يفضلون شراء القطايف جاهزة ويتم حشوها في المنزل فقط ثم قليها، ولكن العدد الآخر يقومون بعمل عجينة القطايف في البيت وهي تكون بطعم ألذ من الجاهزة وأيضا تكون طرية جداً.
مكونات القطايف بالمهلبية
- كوبان كبيران من الدقيق الأبيض.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الخميرة الفورية.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.
- كوب كبير ونصف من الماء الدافئ.
- مكونات المهلبية كوب واحد كبير من الحليب السائل وملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا وثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السكر.
- مكونات الشربات وهي كوبان كبيران من الماء وكوب واحد كبير من السكر وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
طريقة عمل القطايف بالمهلبية
- نقوم بتجهيز إناء ونضعه على النار ونضع به كوبان كبيران من الماء وكوب واحد كبير من السكر وعند غليانهم ونضيف ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون ونتركهم لمدة عشر دقائق ثم يتم رفع الإناء ونتركه حتى يبرد.
- ثم قومي بتجهيز المهلبية نضع وعاء عميق على النار ونضع به كوب واحد كبير من الحليب السائل وملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا وثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السكر ويتم تقليبهم مع بعض بإستمرار حتى نحصل على قوام كثيف وناعم ويكون كريمي ونرفعه من على النار ونتركه جانبا حتى يبرد.
- وبعد ذلك يتم تحضير عجينة القطايف فنقوم بتجهيز طبق كبير ونضع به الدقيق الأبيض والملح والبيكينج بودر والخميرة الفورية ويتم تقليبهم مع بعض وقومي بإضافة كمية الماء الدافئ بشكل تدريجي مع الإستمرار في العجن حتى نحصل على عجينة سائلة وناعمة ولا يوجد بها أي تكتلات.
- ويتم تغطيتها ونتركها جانبا حتى تختمر أو ترتاح قليلا ثم نحضر طاسة مسطحة وندهنها بكمية قليلة جدا من الزيت ونضعها على نار هادئة وعند تسخينها نضع عجينة القطايف ولكن على شكل أقراص صغيرة الحجم.
- وعندما تكون القطايف باللون الذهبي يتم إخراجها وعند إنتهاء كمية العجينة نتركها حتى تبرد وبعد ذلك يتم حشو القطايف بالمهلبية ونقوم بقفلها ثم يتم قلي القطايف وبعد قليها نضعها مباشرة في الشربات البارد ثم تقدم مباشرة.
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