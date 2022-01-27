بأبسط المقادير أعملي القطايف بالمهلبية على أصولها بالطريقة المصرية بطعم طري ولذيذ

تعتبر القطايف نوع من أنواع الحلويات التي عادة يتم تجهيزها أو تقديمها في شهر رمضان الكريم، لذلك تسمى بالحلويات الرمضانية ونجد عدد كبير من الناس يفضلون شراء القطايف جاهزة ويتم حشوها في المنزل فقط ثم قليها، ولكن العدد الآخر يقومون بعمل عجينة القطايف في البيت وهي تكون بطعم ألذ من الجاهزة وأيضا تكون طرية جداً.

مكونات القطايف بالمهلبية

كوبان كبيران من الدقيق الأبيض.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الخميرة الفورية.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

كوب كبير ونصف من الماء الدافئ.

مكونات المهلبية كوب واحد كبير من الحليب السائل وملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا وثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السكر.

مكونات الشربات وهي كوبان كبيران من الماء وكوب واحد كبير من السكر وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

طريقة عمل القطايف بالمهلبية