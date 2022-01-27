سحر مفعول كريم لبان الذكر لتبييض وشد التجاعيد وإزالة الترهلات بدون رجعة مهما كان عمرك

خلطة لبان الذكر تعتبر من الخلطات الطبيعية التي تتميز بأنها سحرية وقوية ولها نتيجة مذهلة في القضاء نهائيا على التجاعيد التي تزعج عدد من السيدات والتي تجعلهم يشعرون بالإحراج والخجل، لأنها من المعروف تدل على أحد علامات الشيخوخة التي تظهر عادة في عمر الأربعينيات أو الخمسينات فهذا العمر الطبيعي الذي تظهر به هذه التجاعيد، ولكن عندما تظهر في عمر الثلاثينيات.

فهذا الشيء يعد من أكبر المشاكل التي تواجه العديد فيعتقدون أن من الصعب وجود علاج أو حل مناسب لهذه المشكلة، لأن المرأة تحب دائما أن تظهر بمظهر جذاب ويكون لها إطلالة مشرقة وملفتة للأنظار لذلك تقوم بإستخدام أي شيء يساعدها على التخلص منها وغالبا تظهر التجاعيد بسبب الإستعمال الكثير لمستحضرات التجميل ومنها الكريمات التي تعمل على تبييض البشرة.

مكونات خلطة لبان الذكر لشد التجاعيد

ملعقتان صغيرتان من لبان الذكر.

نصف كوب كبير من الماء.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من كريم مرطب.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي.

طريقة عمل خلطة لبان الذكر لشد التجاعيد