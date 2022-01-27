نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سحر مفعول كريم لبان الذكر لتبييض وشد التجاعيد وإزالة الترهلات بدون رجعة مهما كان عمرك في المقال التالي
خلطة لبان الذكر تعتبر من الخلطات الطبيعية التي تتميز بأنها سحرية وقوية ولها نتيجة مذهلة في القضاء نهائيا على التجاعيد التي تزعج عدد من السيدات والتي تجعلهم يشعرون بالإحراج والخجل، لأنها من المعروف تدل على أحد علامات الشيخوخة التي تظهر عادة في عمر الأربعينيات أو الخمسينات فهذا العمر الطبيعي الذي تظهر به هذه التجاعيد، ولكن عندما تظهر في عمر الثلاثينيات.
فهذا الشيء يعد من أكبر المشاكل التي تواجه العديد فيعتقدون أن من الصعب وجود علاج أو حل مناسب لهذه المشكلة، لأن المرأة تحب دائما أن تظهر بمظهر جذاب ويكون لها إطلالة مشرقة وملفتة للأنظار لذلك تقوم بإستخدام أي شيء يساعدها على التخلص منها وغالبا تظهر التجاعيد بسبب الإستعمال الكثير لمستحضرات التجميل ومنها الكريمات التي تعمل على تبييض البشرة.
مكونات خلطة لبان الذكر لشد التجاعيد
- ملعقتان صغيرتان من لبان الذكر.
- نصف كوب كبير من الماء.
- ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من كريم مرطب.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي.
طريقة عمل خلطة لبان الذكر لشد التجاعيد
- نقوم بوضع وعاء مناسب على النار ونضع به نصف كوب كبير من الماء ونضيف إليها ملعقتان صغيرتان من لبان الذكر ونتركهم على النار حتى يتم غليان الماء مع لبان الذكر ونتركهم أيضا لمدة ثلاث دقائق فقط.
- ثم يتم رفع الوعاء من على النار ونحضر إناء ونضع عليه مصفاه مناسبة وقومي بتصفية لبان الذكر من الماء بشكل جيد حتى يتم الإستفادة من الماء.
- وبعد ذلك نضع في الوعاء الذي يوجد به ماء لبان الذكر ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا ونضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي وملعقة واحدة كبيرة الحجم من كريم مرطب مناسب لنوع بشرتك.
- ثم نقوم بوضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون ويتم خلط جميع المكونات مع بعض حتى نحصل على خليط قوامه كريمي وناعم ويتم وضعها على البشرة ونتركها لمدة ثلث ساعة وبعد ذلك قومي بغسل البشرة بإستخدام الماء البارد.
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