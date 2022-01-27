بملعقة خميرة طريقة فرد الشعر الخشن والمموج بدون ضرر لشعر ناعم ومفرود زي الحرير

يعتبر الشعر الناعم والطويل من أكثر الأشياء التي تجعل كل فتاة تشعر بالثقة في نفسها فهو يعد بمثابة زينة لها ويجعلها مميزة عن غيرها لذلك تفضل دائما أن تحافظ عليه بشكل مستمر ومنتظم حتى يكون كما هو، فالمحافظة عليه تكون من خلال غسل الشعر مرة واحدة أو مرتين في الإسبوع ولابد من إستعمال أنواع الشامبو التي لا تحتوي مواد قد تضر الشعر، ومن الأفضل أن نستخدم الشامبو المنزلي الذي يتم عمله في البيت ومكوناته موجوده في كل مطبخ لذلك يكون مفيد على صحة الشعر ولكي نحافظ على الشعر الناعم.

من الضروري أن يتم تمشيطه ثلاث مرات في اليوم وأيضا التدليك على فروة الرأس لمدة ثلاث دقائق حتى يساعد هذا التدليك على إفراز الزيوت الطبيعية من فروة الرأس والتي تكون لها القدرة على تنعيم الشعر وتغذية بصيلاته، وتوجد بعض النصائح التى يمكننا إتباعها حتى لا يتلف الشعر نهائي وهي عدم تعرضه كثيرا لأشعة الشمس وكذلك عدم إستخدام كريمات التنعيم لأنها تحتوي على مواد كيميائية ضارة تدهوره تماما.

وأيضا من الأفضل أن نتجنب إستعمال الأدوات الكهربائية التي يكون لها دور كبير جدا في فرد الشعر الخشن مثل المكواة فهي من أخطر الإستخدامات، ولكن حتى نحصل على الشعر الناعم بكل سهولة وخلال فترة قصيرة يتم إستخدام خلطة الخميرة فهي لها تأثير قوي جدا ومفعول يدوم دائما وبعد إستعمال خلطة الخميرة سوف تتمتعي بشعر جذاب جدا وناعم.

مكونات عمل خلطة الخميرة لفرد الشعر الخشن

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الخميرة الفورية.

ملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت شجرة الشاي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

طريقة عمل خلطة الخميرة لفرد الشعر الخشن