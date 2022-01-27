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عمر شويل - جدة ألذ كيك شوكولاتة اقتصادي بدون بيض أو خلاط مع أسهل مشروب شوكولاتة دافئ، مع إنخفاض درجة الحرارة نحتاج جميعاً إلى مشروب دافئ و كيك ساخن، لعشاق الشوكولاته نقدم لكم اليوم أسهل طريقة لتحضير كيكة شوكولاته لذيذة و مشروب شوكولاته دافئ بمكونات جميعها في المنزل، طريقة إقتصادية سهلة وسريعة لتحضير ألذ كيك إقتصادي.

ألذ كيك شوكولاتة اقتصادي بدون بيض

تتكون كيك الشوكولاتة الإقتصادية من العناصر التالية :

نصف كوب حليب.

كوب إلا ربع سكر.

1 ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان.

1 ملعقة كبيرة خل.

نصف كوب زيت.

2 كوب دقيق.

ثلث كوب كاكاو.

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

فانيليا.

كوب ماء.

شوكولاته إقتصادية بدون خلاط

تتكون الطبقة الثانية من العنار التالية من نصف كوب سكر، نصف كوب دقيق، 3 ملعقة كبيرة كاكاو، 1 ونصف كوب حليب، 1 ملعقة كبيرة زبدة، فانيليا و1 كوب ماء.

طريقة تحضير الكيك

في وعاء مناسب نقوم بإضافة الحليب، السكر، النسكافيه والخل ثم نقوم بخلط المكونات جيداً بإستخدام المضرب اليدوي وبعد ذلك نقوم بإضافة الزيت، ونخلط قليلاً حتى يتجانس القوام وبعد ذلك نقوم بغربلة الدقيق، الكاكاو، الفانيليا، البيكنج بودر والبيكنج صودا ونضيفهم إلى الخليط مع إضافة كوب من الماء، ثم نخلط مجدداً حتى تندمج المكونات مع بعضها وبعد ذلك نحرك قليلاً بالملعقة، ثم نحضر قالب قابل للفتح مقاس 24 سم وندهنه بزيت ثم نسكب خليط الكيك، مع خبطة خفيفة ثم ندخل القالب الفرن على درجة حرارة 170 مئوية لمدة 30 دقيقة، وبعد ذلك نخرجها ونتركها تبرد تماماً.

ومن جانب آخر نحضر إناء ونضف إليه السكر والكاكاو مع إضافة الدقيق والماء ثم نضف الحليب، وبعد ذلك نخلط بالمضرب اليدوي على البارد ثم نرفعه على نار متوسطة مع التقليب المستمر، إلى أن يغلي ويثقل القوام وبعد ذلك نقوم بإضافة الزبدة والفانيليا ونخلط مجدداً قليلاً، بعد ذلك نسكبه على الكيك البارد ونوزعه بشكل متساوي ثم نغطي الوجه ببلاستيك غذائي لمنع تكوين قشرة، ثم نتركها تبرد تماماً.

تحضير الهوت شوكليت

تتكون وصفة مشروب الشوكولاته الدافئ من العناصر التالية :

2 كوب حليب.

2 ملعقة كبيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة كاكاو.

1 ملعقة صغيرة نشا.

عود قرفة أو رشة قرفة مطحونة.

طريقة تحضير الهوت شوكليت

نضف الحليب إلى إناء ثم نقوم بإضافة الكاكاو والسكر مع النشا والفانيليا، ثم نخلط جيداً على البارد وبعد ذلك نضيف عود القرفة ونرفعه على نار هادئة مع التقليب المستمر، إلى أن يغلي ويصبح جاهز ثم نزين الكأس بشوكولاتة مذابة، وبعدها نسكب الهوت شوكليت في الكأس ويمكنك تزيين السطح بكريمة، وبعد أن يبرد الكيك تماماً نزين الوجه شوكولاتة مبشورة ثم نفتح القالب ونقطع الكيك ويصبح جاهز للتقديم مع الهوت شوكليت بألذ طعم.