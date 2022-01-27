مثل السحر.. ضعيها على الشيب والشعر الابيض ساعة واحدة وتخلصي منه نهائيا بدون صبغات ولا مواد كيماوية

مثل السحر.. ضعيها على الشيب والشعر الابيض موضوعنا اليوم يتناول طريقة تحضير خلطة القهوة والنسكافية للشعر الأبيض والقضاء على آثار الشيب، فالقهوة والنسكافية لا تقتصر فوائدهم فقط على التنبيه وإيقاظ العقل وحسب وإنما لهما فوائد متعددة كصبغ الشعر وعمل وصفات طبيعية للبشرة والشعر بدلًا من الحناء وبدلًا من الصبغات الجاهزة التي تعطيك لونًا غير طبيعي كما أنه قد تضر بلون شعرك الطبيعي، كما أن لهما فوائد متعددة فهما يعملان على حل جميع مشاكل الشعر المختلفة من التقصف والتساقط وغيرهما.

طريقة تحضير خلطة القهوة والنسكافية للشعر الأبيض

مكونات الوصفة:-

طريقة عمل وصفة النسكافية للقضاء على الشيب

خمس ملاعق كبيرة من الحنة المطحونة.

ملعقتان صغيرتان من النسكافية المطحون.

كوب ماء كبير.

وعاء لخلط المكونات.

باروكة أو غطاء رأس بلاستيكي.

فوطة قطنية.

خطوات التحضير:-

قومي بوضع الماء في الوعاء واتركيه حتى يغلي ثم قومي بإضافة النسكافيه في الوعاء حتى يغلي مع الماء ثم ارفعيه من على النار حتى يبرد.

سخني الفوطة حتى تكون مناسبة لوضعها على الشعر وذلك من خلال تبليلها في الماء الساخن وقومي بتجفيفها بعد ذلك.

أضيفي الحناء المطحونة إلى النسكافيه في الوعاء وقلبيهم جيدًا حتى يصبح قوام الخليط سميك ومتجانس.

حافظي على درجة حرارة الخليط دافئة حتى تنجح الوصفة ثم قومي بتقسيم شعرك إلى أربعة أجزاء متساوية وقومي بتوزيع الخليط عليها بشكل متساوي.

احرصي على وضع الخلطة من الفروة وحتى الأطراف حتى يستفاد منها كل جزء في الشعر ويصبح اللون موحد.

غطي رأسك لمدة يوم كامل بالغطاء البلاستيكي وبعد مرور اليوم قوم بشطف شعرك بالماء والشامبو وجففيه ثم قومي بتصفيفه.

وصفة القهوة والبلسم للشعر

المكونات:-

كوبان كبيران من القهوة المغلية.

ثلاث ملاعق صغيرة من البلسم.

بن بمقدار ملعقتين كبيرتين.

الخطوات:-