نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حتي لو سودة كالفحم مع الوصفة السحرية بشرتك هتبقي زي القشطة ومنورة لن تصدقي النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة استخدمت النخالة للوجه والبشرة منذ زمن بعيد في الطب البديل، وفي أغراض متعددة كالصحة والجمال، وبخاصة في العصور القديمة وهذا لأنه يمتلك فوائد كثيرة، فهي عبارة عن قشرة خارجية صلبة تحيط بالقمح والحبوب، ومن العناصر التي تحتوي عليها النخالة الألياف الطبيعية، الأحماض الدهنية، الفيتامينات، البروتينات، وبالإضافة إلى أنها مفيدة للبشرة والصحة فهي مفيدة أيضاً لجهاز الجسم المناعي.

منذ القدم ويكثر الاهتمام بالبشرة وطرق العناية بها كثيراً باستخدام خلطات طبيعية في المنزل من مكونات طبيعية توجد في الطبيعة أيضاً، وهذا مثل النخالة وهي عبار عن القشرة الخارجية للقمح والشعير التي تحتوي على عناصر غذائية كثيرة تفيد البشرة وتمنحها العناصر الناقصة فيها، وتدخل النخالة هذه في الكثير من الوصفات لشد وتفتيح لون البشرة والقضاء على آثار الحبوب في البشرة.

منقوع النخالة للبشرة

تلجأ بعض من الفتيات إلى العديد من الطرق الطبيعية الآمنة للتبيض الفورى هذا لأن الوصفات الطبيعية ليس لها اضرار نهائيا على البشرة، بل لها فوائد، من أهم الطرق الطبيعية هى النخالة والماء، هذه المكونات المميزة تعطي إطلالة مشرقة، بعد الانتهاء فورا ، للحصول على أفضل النتائج المبهرة يستخدم الماسك ثلاث مرات في الأسبوع إليكي طريقة التحضير.

المكونات:

كمية مناسبة من الماء.

كمية مناسبة من النخالة.

طريقة التحضير:

يتم تحضير هذه الوصفة عن طريق وضع كمية من النخالة في الماء لمدة ليلة كاملة.

بعد ذلك نضع الخليط على النار ونتركه حتى يغلي لمدة ربع ساعة ثم نرفعه من على النار ونتركه جانباِ حتى يبرد قبل البدء في استخدامه.

وبعد ذلك نضع الخليط على بثور الوجه والحبوب التي تظهر على البشرة.

النخالة والعسل

المكونات:

ملعقتان حليب.

ملعقتان من الشعير المطحون.

ملعقتان أوراق نعناع طازج.

طريقة التحضير:

أولاً نضع كل المكونات في وعاء معاً ونخلطهم جيداً ثم نضعه على الوجه لمدة نصف ساعة.

تساعد هذه الوصفة في تنشيط الدورة الدموية في الوجه، وتخفف آثار الحبوب في البشرة.

النخالة وزيت الزيتون

المكونات:

خليط دقيق الشعير.

زيت زيتون بكمية مناسبة.

سمسم.

ماء ورد.

طريقة التحضير:

أول خطوة نضع كل المكونات معاً في وعاء على حرارة هادئة، ثم نتركه جانباً حتى يبرد.

بعد ذلك نضع الخليط على البشرة لمدة نصف ساعة.

ينصح بتكرار هذه الوصفة مرتين كل أسبوع.

وصفة النخالة والحليب

المكونات:

كمية مناسبة من الحليب.

كمية نخالة القمح المناسبة.

طريقة التحضير:

أولاً نقوم بغلي كمية مناسبة من الحليب ونضيف لها كمية من نخالة القمح.

ثم نترك الخليط جانباً حتى يبرد ونضعه على الوجه بعدما يبرد لمدة تلت ساعة.

فهذه الخلطة تساعد في تفتيح البشرة و ترطيبها، ومنحها النعومة واللمعان.

وصفة النخالة واللوز للبشرة

المكونات:

ملعقتان من اللوز المطحون.

ملعقة عسل نحل كبيرة.

مقدار نصف ملعقة ليمون.

ملعقة كبيرة من النخالة.

طريقة التحضير: