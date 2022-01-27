نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تنظيف فرش المكياج وتعقيمها في البيت بمكونات طبيعية وبالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تنظيف فرش المكياج ، الاهتمام بفرش وأدوات المكياج لا يقل أهمية عن منتجات المكياج، لأنها عنصر أساسي للمكياج الصحيح، وتلامس البشرة أثناء عملية التطبيق، لذا أمر تنظيف فرش وأدوات المكياج من الأمور المهمة التي يجب القيام بها بين كل حين وآخر، لأن البكتيريا التي قد تتكون في الفرشاة و إهمال تنظيفها يمكن أن يؤدي لتراكم الزيوت في المسام، وتَكون حب الشباب والمسام بالجلد، ومن خلالنا اليوم سنقدم لكِ سيدتي طريقة غسل فرش المكياج بمختلف أنواعها.

طريقة تنظيف فرش المكياج

تراكم ألوان المكياج على الفرشاة سيتسبب في عدم وضوح الألوان بالوجه، وعدم الحصول على اللمعان المطلوب، سواء أكان في ظلال العيون أو الخدود.

ومن جانب آخر هام أيضًا ستكون البشرة عرضة للإصابة بالبكتيريا والرواسب والتي ستجعلها تظهر بشكل مليء بالشوائب.

لذا من جميع الجوانب أمر تنظيف فرش المكياج أمر هام جدًا لا يجب التهاون عنه على الإطلاق.

وقبل أن نسرد عليكِ طرق التنظيف أولًا يجب علينا سرد بعض النصائح التي يجب إتباعها أثناء غسل تنظيف المكياج:-

أولًا إذا لم تعلمي ما هي طرق التنظيف الأخرى، عليكِ باستخدام نوع صابون لا يحتوي على مواد كيميائية، ثم البدء بفرك الفرشاة على راحة يديك، واحرصي على شطفها جيدًا تحت الماء الجاري.

إياكِ واستخدام الماء الساخن أثناء التنظيف، لأن حرارته ستتسبب في إذابة الصمغ المثبت به الشعيرات.

عدم غمر الفرشاة بالكامل في الماء لأن الماء بهذه الطريقة سيتسرب بالداخل ويستقر بها مما يتسبب في تعفن الشعر بها.

احرصي على تنظيف مقابض الفرشاة أيضًا.

رشي أي زيت طبيعي مضاد للبكتيريا بعد الغسيل بكميات بسيطة جدًا، للتخلص من أي بكتيريا عالقة بالفرش.

لا تستخدمي صابون الأطباق في تنظيف الفرش، ولا تستخدمي المجفف أيضًا في التجفيف، لأن حرارته ستتسبب في فساد شعيرات الفرش.

أهم النصائح لتنظيف فرش المكياج

وبعد أن تعرفنا سويًا على أهم النصائح التي يجب إتباعها أثناء تنظيف فرش المكياج، الآن سنتعرف على الطرق التنظيف التي أوصوا بها الخبراء وسهلة التطبيق:-

تنظيف فرش المكياج بزيت الزيتون

احضري وعاء عميق به ماء دافئ، ثم أضيفي به صابون مضاد للبكتيريا، احرصي على أن يكون صابون لطيف، وغير قاسي، لا يحتوي على مواد كيميائية ضارة، مثل الكحول، والبارابين.

يمكنك سيدتي استخدام شامبو الأطفال آمن ولطيف.

ثم أضيفي الصابون ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون في الوعاء.

امزجي بيديك المكونات ثم ابدئي بوضع الشعيرات الخاصة بالفرشاة.

اغمسي الفرش ثم افركي جيدًا حتى تتخلصين من كل المكياج المتراكم وأزيلي أي بقايا متراكمة برفق.

افركيها بالماء الدافئ وتخلصي من كل الآثار الموجودة من الصابون وزيت الزيتون، الذي قد تجدين فيه صعوبة للتخلص منه.

احرصي على تكرار الشطف باستخدام الصابون المضاد للبكتيريا ثم اشطفيه بالماء الدافئ وليس الساخن.

جففي الفرش باستخدام المناديل الورقية، أو ضعيها في وعاء زجاجي واتركيها تجف في درجة حرارة الغرفة.

طريقة تنظيف اسفنجة المكياج

تستخدم اسفنجة المكياج في تطبيق وفرد كريم الأساس، أو أحمر الخدود أو الكونسيلر أو قاعدة المكياج.

وأيضًا تحتاج للتنظيف بشكل مستمر، لذا يجب غسلها بعد استخدامها مرتين حتى ثلاثة مرات.

ويفضل استخدام غسلها بالصابون الأبيض والماء الفاتر، وتحريكها ببطء، للتخلص من كل المكياج المتراكم عليها، حتى نحصل على اللون الأساسي، والاستمرار في تطبيق هذه الخطوات، ثم تركها حتى تجف تمامًا.