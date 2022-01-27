احصلي على شفايف جذابة ووردية بصنع أحمر شفايف بمكون سحري منزلي في 5 دقائق

أحمر الشفايف من أهم مستحضرات التجميل التي يتم استخدامها بشكل دائم، فهو يعطى الشفايف الشكل الجميل والجذاب، ويتم شرائه جاهز من المحلات، على الرغم من صناعته بشكل غير صحي وبمواد كيميائية، ويبحث البعض من النساء عن إمكانية عمل الأحمر بشكل طبيعي في المنزل، والان من خلال هذا المقال سوف نتعرف على أفضل طريقة لعمل احمر الشفايف منزليًا بمواد طبيعية وامنه، ويمكنكم معرفة ذلك من خلال متابعتنا.

طريقة إعداد أحمر الشفايف في المنزل طبيغيًا

يتكون احمر الشفايف من مواد طبيعية لا تتكون من اي كيماويات يساعد على منح الشفايف اللون المطلوب مع ترطيب الشفايف وحمايتها ومن أهم طرق إعداد أحمر الشفايف كالتالي:

طريقة عمل روج بالفازلين وظلال العيون

هذه الطريقة من اسهل الطرق ويمكنك اختيار درجة الروج المناسبة لكي منها وطريقة الإعداد كالتالي:

المكونات

ملعقتين من ظلال العيون اللون المفضل والذي ترغبين صناعة الروج به.

ثلاث ملاعق من الفازلين.

طريقة التحضير

احضري درجة ظلال العيون المرغوب فيها، وقومي بخلط المكونات مع بعض بشكل مستمر حتى الحصول على القوام الكريمي، ودرجة اللون المطلوبة.

ويمكن التحكم في الدرجة اللون من خلال زيادة بودرة الظلال إذا كان اللون المرغوب فيه غامق أما إذا كان فاتح فيمكنكم زيادة الفازلين.

ضعي هذا الخليط في علبة صغيرة مناسبة.

ويستخدم من خلال الفرشاة الخاصة لأحمر الشفاه.

طريقة عمل احمر الشفايف بالبنجر

يتم تجهيز احمر الشفايف للحصول على اللون الاحمر الجذاب والمرغوب من العديد من الناس وطريقة التحضير كالأتي:

المكونات

ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

ملعقة كبيرة من ثمرة بنجر مسلوقة ومهروسة.

ملعقة من زبدة الكاكاو.

طريقة التحضير