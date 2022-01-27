أقوي كيراتين وبروتين منزلي غير مكلف لفرد وتنعيم الشعر المجعد والمموج وتحويله لخيوط من حرير

من المشاكل التي تواجه الفتيات والسيدات هي تلف وتجعيد الشعر، ولأنهم يبحثون عن شعر ناعم ورطب فهذا يجعلهم يبحثون عن وصفات طبيعية لطريقة عمل البروتين و الكيراتين في المنزل بدلاً من شراؤه جاهزاً بمبالغ باهظة حيث يعد البروتين و الكيراتين إحدى الطرق التي تساعد في تنعيم الشعر وتطويله ويعمل على معالجة الشعر من التلف، ومن هنا في هذا المقال سنقوم بعرض وصفات لعمل البروتين والكيراتين بأقل التكاليف وأسهل طريقة ونتيجتها مضمونة.

طريقة عمل البروتين والكيراتين

يمكنك عمل بروتين أو كيراتين طبيعي في المنزل بأقل تكلفة ومواد طبيعية تعمل على تجديد خلايا فروة الرأس وتطويله بطريقة آمنة، والحفاظ عليه من التلف.

طريقة عمل بروتين و كيراتين طبيعي بالأفوكادو والموز

يمكنك عمل ماسك طبيعي من الأفوكادو والموز حيث يحتويان على نسبة من البروتين عالية، والطريقة كالتالي:

المكونات

علبة كبيرة من الزبادي.

حبة من الموز.

حبة من الأفوكادو.

ملعقة كبيرة من زيت جنين القمح.

ملعقة صغيرة من زيت الورد.

الطريقة:

في إناء ضعي حبة الموز مع حبة الأفوكادو، وقومي بهرسه بالشوكة جيداً.

قومي بإضافة زيت جنين القمح وزيت الورد، وتأكدي من دمجهم سوياً.

إغسلي شعرك وتأكدي من خلوه من الزيوت تماماً.

قسمي شعرك إلى أربع أجزاء.

ضعي من الخليط على أول جزء، وقومي بتوزيعه حتى يستفيد من المكونات.

ضعي الخليط على فروة رأسك أيضاً، وقومي بتدليكها بحركات دائرية حتى تنشط الدورة الدموية.

كرري تلك الخطوة حتى تكملي أجزاء الشعر المتبقية.

إتركي الماسك على شعرك لمدة لا تقل عن ساعة، ويفضل إرتداء قبعة الإستحمام البلاستيكية.

إغسلي شعرك بالماء والشامبو، وتخلصي من بقايا الماسك كلها.

كرري طريقة الماسك مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع حتى تحصلين على نتيجة ترضيكي.

إذا كان شعرك شديد الخشونة والجفاف كرري الوصفة أربع مرات أسبوعياً.

ماسك البيض والزبادي

يمكنك عمل بروتين طبيعي بمزج البيض والزبادي، والطريقة كالتالي:

المكونات:

حبة من البيض.

ملعقتين من الزبادي.

الطريقة: