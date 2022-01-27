ابتسامة جذابة وبيضاء كاللؤلؤ بمكون معجزة لتبييض الأسنان وإزالة الأصفرار والجير نهائياً وقتل التسوس

يعاني الكثير من الأشخاص من إصفرار الأسنان الذي يعرضهم للإحراج بشكل كبير وعدم القدرة على التصوير في المناسبات، كما أن استخدام معجون الأسنان الذي يعمل على تبييض الأسنان له الكثير من الأضرار فهو يعمل على تآكل طبقة المينا من الأسنان، كما أن عيادات التجميل تحتاج الكثير من الأموال للحصول على اسنان ناصعة البياض لذلك يلجأ الكثير إلى الوصفات الطبيعية.

وصفة حبوب الفحم والليمون

حبوب الفحم من أكثر المواد الفعالة في التخلص من الإصفرار والحصول على أسنان ناصعة البياض

المكونات

حبتان من حبوب الفحم.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

تطحن حبوب الفخم جيدًا حتى تصبح عبارة عن بودرة من الفحم.

يوضع عصير الليمون على الفحم ويتم تقليبهم جيدًا.

تغسل الأسنان بالمعجون المعتاد إستخدامه أولًا.

يؤخذ من خليط الفحم والليمون على فرشاة الأسنان وفرك الأسنان جيدًا لمدة دقيقتان.

شطف الأسنان بالماء جيدًا.

تكرر هذه الوصفة ثلاثة مرات في الأسبوع للحصول على نتيجة جيدة في التبييض والتخلص من الإصفرار.

وصفة بيكربونات الصوديوم

تعتبر بيكربونات الصوديوم من المواد التي لها تأثير كبير على تبييض الأسنان وتعطي نتائج سريعة في التبييض

المكونات

ملعقة كبيرة واحدة من بيكربونات الصوديوم.

ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون.

طريقة التحضير

يخلط عصير الليمون مع بيكربونات الصوديوم حتى الحصول على قوام كريمي.

يوضع الخليط على فرشاة الأسنان ويتم غسل الأسنان بها.

تغسل الأسنان بالماء جيدًا للتخلص من أثر الخليط.

تستخدم هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

من الممكن وضع بيكربونات الصوديوم على معجون الأسنان أيضًا لكي يتم إستخدامها بشكل يومي للحصول على نتائج سريعة.

وصفة زيت جوز الهند والملح

تعمل هذه الوصفة على التخلص من التسوس و الاسمرار الموجود في الأسنان وتعمل على تبييض الأسنان أيضًا

المكونات

ملعقة كبيرة واحدة من زيت جوز الهند.

نصف ملعقة كبيرة من الملح الخشن.

طريقة التحضير