نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو بردانة وعايزة أكلة تدفيكي أعملي شوربة العدس على الطريقة المصرية الأصلية بطعم وريحة لذيذة في المقال التالي
شوربة العدس اكلة خفيفة لذيذة، تحتوي على مجموعة من المكونات المغذية جدًا ويعتبر العدس الأصفر مكون أساسي لها، وهو من أهم أنواع البقوليات التي لها قيمة غذائية متميزة للجسم، كما أن شوربة العدس هو الغذاء المفضل لكل أسرة في فصل الشتاء فهي أكثر الأكلات التي تساعد على التدفئة ومقاومة الشعور بالبرد، بالإضافة إلى سرعة تجهيزة، وسوف نتعرف على خطوات تحضيره الان من خلال هذا المقال.
طريقة عمل شوربة العدس المميزة
شوربة العدس على الرغم من كونها من أكثر الأكلات المغذية فهي أيضًا من أكثر الاكلات الاقتصادية التي لا تحتاج إلى أي تكاليف عالية، فجميع مكوناته في متناول أيدي ربة البيت، وطريقة التحضير كالآتي:
المكونات
- كوب ونصف من العدس الأصفر.
- بصلة متوسطة الحجم مقطعة اربع قطع.
- عدد اثنين من الجزر متوسط الحجم.
- ثمرة طماطم واحدة.
- ملعقة صغيرة من الكون.
- ملعقة من الملح.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- مرقة دجاج.
- نصف كوب مكرونة شعرية.
طريقة التحضير
- احضري حلة مناسبة الحجم.
- أضيفي بها العدس بها ولكن بعد تنقيته وتنظيفه.
- أضيفي إليها البصل والجزر المقطع، والطماطم.
- بعد إضافة كل المكونات.
- أضيفي داخل الحلة المياه، أضيفي كمية مناسبة حتى تغطي كل المكونات.
- ارفعي الحلة على النار واتركيها حتى تنضج تمامًا.
- بعد الانتهاء برفع المكونات من النار، ثم اتركيها حتى تبرد تمامًا.
- قومي بوضع العدس بمكوناته داخل الخلاط الكهربائي.
- اخلطي المكونات جيدًا حتى تختلط تمامًا أعيدي الخلط أكثر من مرة وذلك حتى تصبح بدون أي تكتلات.
- احضري حلة أخرى مناسبة لحجم الخليط.
- أضيفي ملعقة من السمنة.
- قومي بإضافة العدس إلى الحلة.
- قلبي المكونات جيدًا، واتركيها على نار هادئة.
- قومي بإحضار مقلاة واضيفي لها ملعقتين من الزيت.
- ثم اضيفي الشعرية إلى المقلاه، وقلبي حتى يتغير لونها إلى الذهبي.
- أضيفي الشعرية إلى خليط العدس.
- وقلبي جيدًا، ثم أضيفي التوابل التي تم تحضيرها.
- قلبي الخليط مرة أخرى، ثم اتركي العدس على نار هادئة حتى تنضج الشعرية جيدًا.
- هكذا تم إعداد شوربة العدس ويمكن تناولها وتقديمها في الأطباق ويمكن تناوله كوجبة أساسية أو بجانب الاطباق الأخرى.
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