لو بردانة وعايزة أكلة تدفيكي أعملي شوربة العدس على الطريقة المصرية الأصلية بطعم وريحة لذيذة

شوربة العدس اكلة خفيفة لذيذة، تحتوي على مجموعة من المكونات المغذية جدًا ويعتبر العدس الأصفر مكون أساسي لها، وهو من أهم أنواع البقوليات التي لها قيمة غذائية متميزة للجسم، كما أن شوربة العدس هو الغذاء المفضل لكل أسرة في فصل الشتاء فهي أكثر الأكلات التي تساعد على التدفئة ومقاومة الشعور بالبرد، بالإضافة إلى سرعة تجهيزة، وسوف نتعرف على خطوات تحضيره الان من خلال هذا المقال.

طريقة عمل شوربة العدس المميزة

شوربة العدس على الرغم من كونها من أكثر الأكلات المغذية فهي أيضًا من أكثر الاكلات الاقتصادية التي لا تحتاج إلى أي تكاليف عالية، فجميع مكوناته في متناول أيدي ربة البيت، وطريقة التحضير كالآتي:

المكونات

كوب ونصف من العدس الأصفر.

بصلة متوسطة الحجم مقطعة اربع قطع.

عدد اثنين من الجزر متوسط الحجم.

ثمرة طماطم واحدة.

ملعقة صغيرة من الكون.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الفلفل الأسود.

مرقة دجاج.

نصف كوب مكرونة شعرية.

طريقة التحضير