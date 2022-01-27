كريم بانثينول المعجزة لتقشير وتبييض فوري للجسم كله وإزالة الأسمرار والجلد الميت خلال دقائق

تحلم الكثير من الفتيات ببشرة بيضاء وناعمة وخالية من التصبغات ومن الإسمرار، حيث أن إضافة بعض المكونات على البانثينول تجعله يعمل على تقشير خلايا الجلد الميت وتجديد طبقات الجلد مما يترك طبقة بيضاء و ناعمة من الجلد وأكثر نضارة وحيوية، ويعمل على التخلص من الكلف والتصبغات الناتجة عن التعرض المستمر لأشعة الشمس، ومن خلال الاستمرار على استخدامه يتم الحصول على نتائج جيدة في التبييض.

وصفة البانثينول والنشا والليمون

تساعد كل من النشا والليمون على تبييض الجسم بشكل كبير وذلك لأنها لهم خصائص فعالة في التفتيح لذلك فهم يدخلون في الكثير من الوصفات الطبيعية

المكونات

2 ملعقة كبيرة من كريم البانثينول.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

4 ملاعق صغيرة من عصير الليمون.

اثنين ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

قطرات من ماء الورد.

طريقة التطبيق

تضاف جميع المكونات مع بعضها وتقلب جيدًا حتى الحصول على خليط متجانس.

يغسل الجسم بالماء الفاتر والغسول للتخلص من أثر أي كريمات على الجسم.

يجفف الجسم جيدًا بمنشفة قطنية.

توضع الوصفة على الجسم بالكامل وخاصة على الأماكن التي يوجد بها التصبغات أو الاسمرار.

يترك الخليط على الجسم لمدة نصف ساعة وبعدها يغسل بالماء الفاتر والغسول مرة أخرى.

تستخدم هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على النتائج المطلوبة في التخلص من الإسمرار.

وصفة البانثينول مع الخيار والكركم

يحتوي الكركم على مضادات الأكسدة الذي تعمل على مهاجمة الجذور الحرة والتخلص من التصبغات مما يساعد على تفتيح البشرة وتجديد الخلايا

المكونات

ملعقة كبيرة واحدة من كريم البانثينول.

ملعقتان صغيرتان من النشا.

2 ملعقة صغيرة من الكركم.

قطرات من عصير الليمون.

حبة واحدة من الخيار وتكون متوسطة الحجم.

طريقة التطبيق