معجزة الخلطة الهندية لتطويل الشعر لحد الركب وبسرعة الصاروخ لنمو بلا توقف وشعر طويل زي الهنديات

الشعر الطويل من الأشياء التي تسعى لها كل أنثى حيث تتوفر العديد من المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة بالشعر، وتسبب التلف مع كثرة إستخدامها، ومن هنا يبحث الكثيرون من النساء والفتيات عن وصفات طبيعية بها مواد تغذي الشعر، وتعمل على تطويله بطريقة صحية ويظهر بشكل لامع وجذاب، ويمكن عملها في المنزل بطريقة مبسطة وتكاليف قليلة وفي أسرع وقت، وفي هذا المقال سنقدم وصفات متعددة لتطويل الشعر.

طريقة تطويل الشعر للركب

يمكنك عمل وصفات طبيعية من مكونات متوفرة في منزلك حيث تحتوي على مواد تعمل على تعزيز فروة الرأس مما يحفز الأحماض الأمينية التي تعمل على تطويل الشعر بسرعة فائقة، وإليك بعض الوصفات التي سنقوم بعرضها عليك.

وصفة البيض وزيت الزيتون

يمكنك عمل ماسك لشعرك من البيض وزيت الزيتون مما يجعل الشعر يطول بسرعة فائقة، والطريقة كالتالي:

المكونات:

بياض حبة من البيض.

كمية من زيت الزيتون.

ملعقتين من عسل النحل.

الطريقة:

في إناء إخفقي بياض البيضة، وضعي معها عسل النحل، وقلبي جيداً.

ضعي زيت الزيتون على الخليط، وقلبي جيداً.

إغسلي شعرك جيداً.

ضعي الخليط على شعرك بالتساوي بداية من فروة رأسك حتى الأطراف.

إتركي الخليط لمدة ساعة، ويفضل إرتداء قبعة إستحمام بلاستيكية.

إغسلي شعرك جيداً.

كرري الوصفة مرتين في الأسبوع.

وصفة ماسك الحلبة

الحلبة من المواد التي تدخل في وصفات طبيعية تعمل على تطويل الشعر بسرعة، والطريقة كالتالي:

المكونات:

ملعقة كبيرة من الحلبة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة من الماء.

الطريقة:

في المطحنة الكهربائية قومي بطحن ملعقة الحلبة.

ضيفي الماء وزيت الزيتون، وإخلطيهم جيداً.

ضعي الخليط على شعرك بداية من فروة الرأس، ودلكي جيداً حتى الأطراف.

إتركي الوصفة على شعرك لمدة ساعة إلا ربع.

إغسلي شعرك جيداً.

كرري الوصفة مرتين في الأسبوع، وسوف تنبهرين من طول الشعر السريع.

وصفة الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تعمل على تطويل الشعر بالطريقة التالية:

المكونات:

ملعقتين من الشاي الأخضر.

كوب ماء.

الطريقة: