أعملي حمام كريم النعناع لترطيب وتنعيم وفرد الشعر الخشن والجاف وجعله كالحرير

الشعر الجاف يعد مشكلة من ضمن المشاكل الكبيرة التي لابد من الوصول إلى حل مناسب لعلاجها لأن جفاف الشعر قد يعطيه منظر غير مرغوب فيه وعادة تظهر هذه المشكلة بسبب عدة عوامل ومنها كثرة تعرض الشعر لأشعة الشمس الحارقة، وأيضا إستعمال المواد الكيميائية والتي تكون موجودة في أنواع معينة من الكريمات وكذلك توجد بكثرة في الصبغات الكيميائية حيث أن هذه الصبغات من أكثر الأشياء التي تعمل على جفاف الشعر.

وعندما نقوم بغسله بطريقة كثيرا مثلا عند غسل الشعر ثلاث أو أربع مرات في الإسبوع قد يصبح الشعر جاف لأن بطبيعته تفرز فروة الرأس بعض الزيوت الطبيعية التي لها دور كبير جدا في تنعيم وترطيب الشعر فعند غسله كثيرا فإننا نقضي تماما على هذه الزيوت، ولا يمكننا الإستفادة منها نهائيا والشئ الذي يجف الشعر أيضا هو إستخدام مكواة الشعر والسشوار فهما يس على فرد وتنعيم الشعر الخشن، لذلك عندما يحدث جفاف للشعر هذا يكون نتيجة العناية والإهتمام الغير صحيح وإستعمال الأشياء التي تدهوره وتتلفه بطريقة سريعة.

فمن الضروري أن نتجنبها ولكي نساعد على ترطيب الشعر وحل مشكلة الجفاف لابد من إستخدام حمام كريم للشعر لأنه الوحيد الذي يحل هذه المشكلة بدون أي أضرار سلبية، بشرط أن يتم عمله في البيت ولا نقوم بشراؤه جاهز حيث أن حمام الكريم الطبيعي يتكون من عدة مكونات طبيعية يستفاد منها الشعر ومن أفضل الأنواع هو حمام كريم بالنعناع فهو يساعد بشكل كبير في التخلص تماما على جفاف الشعر.

مكونات حمام كريم بالنعناع لترطيب الشعر الجاف

ست نقاط من زيت النعناع.

خمس أوراق من النعناع.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت الجوجوبا.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من المايونيز.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.

طريقة عمل حمام كريم بالنعناع لترطيب الشعر الجاف