أعملي الكنافة النابلسية على أصولها بمقادير غير مكلفة وبطريقة ناجحة بتتمط زي الحلواني

تعد الكنافه النابلسية من ألذ أنواع الحلوى التي يفضلها الكثير من الناس وبالأخص صغار السن فهي تتميز بمذاقها اللذيذ والشهي وهي تعتبر من الحلويات الشرقية والتي تنتشر وتشتهر في جميع الدول العربية، ولكن الدولة العربية التي ظهرت بها الكنافة النابلسي وكانت هي موطنها الأساسي هي دولة فلسطين ثم في سوريا وبعد ذلك إزداد وجودها في كل الدول ومنها مصر، حيث تم التعرف على هذه الكنافة مؤخرا فمنذو القدم كانت الكنافة النابلسي غير معروفة بين المصريين ولكن في هذا الوقت إنتشرت بكثرة وإزداد عليها الطلب.

فهي تباع بسعر عالي جدا من محلات الحلويات ولكن من الممكن أن نقوم بعملها في المنزل بطريقة إقتصادية وبنفس المذاق فمكون هذه الكنافة الأساسي هي الجبنة العكاوي، ومنها التي توجد بها نسبة كبيرة من الملح وهذا النوع لابد من أن يتم نقعها في الماء للتخلص من نسبة الملح والنوع الآخر تكون محلي وهي التي يتم إستخدامها عند عمل الكنافة ويمكن أن يتم عمل الكنافة في الفرن أو على البوتاجاز.

مكونات الكنافة النابلسية

نصف كيلو من الكنافة.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الصبغة البرتقالية.

كمية مناسبة من السمنة البلدى أو الزيت.

ربع كيلو من الجبنة العكاوي.

كمية مناسبة من الفستق المجروش.

كمية مناسبة من الشربات ومكوناته هي كوبان كبيران من الماء وكوب كبير ونصف من السكر وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

طريقة عمل الكنافة النابلسية