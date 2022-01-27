نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعملي الكنافة النابلسية على أصولها بمقادير غير مكلفة وبطريقة ناجحة بتتمط زي الحلواني في المقال التالي
تعد الكنافه النابلسية من ألذ أنواع الحلوى التي يفضلها الكثير من الناس وبالأخص صغار السن فهي تتميز بمذاقها اللذيذ والشهي وهي تعتبر من الحلويات الشرقية والتي تنتشر وتشتهر في جميع الدول العربية، ولكن الدولة العربية التي ظهرت بها الكنافة النابلسي وكانت هي موطنها الأساسي هي دولة فلسطين ثم في سوريا وبعد ذلك إزداد وجودها في كل الدول ومنها مصر، حيث تم التعرف على هذه الكنافة مؤخرا فمنذو القدم كانت الكنافة النابلسي غير معروفة بين المصريين ولكن في هذا الوقت إنتشرت بكثرة وإزداد عليها الطلب.
فهي تباع بسعر عالي جدا من محلات الحلويات ولكن من الممكن أن نقوم بعملها في المنزل بطريقة إقتصادية وبنفس المذاق فمكون هذه الكنافة الأساسي هي الجبنة العكاوي، ومنها التي توجد بها نسبة كبيرة من الملح وهذا النوع لابد من أن يتم نقعها في الماء للتخلص من نسبة الملح والنوع الآخر تكون محلي وهي التي يتم إستخدامها عند عمل الكنافة ويمكن أن يتم عمل الكنافة في الفرن أو على البوتاجاز.
مكونات الكنافة النابلسية
- نصف كيلو من الكنافة.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الصبغة البرتقالية.
- كمية مناسبة من السمنة البلدى أو الزيت.
- ربع كيلو من الجبنة العكاوي.
- كمية مناسبة من الفستق المجروش.
- كمية مناسبة من الشربات ومكوناته هي كوبان كبيران من الماء وكوب كبير ونصف من السكر وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
طريقة عمل الكنافة النابلسية
- يتم تجهيز وعاء كبير ونضع به كمية مناسبة من السمنة البلدى ونتركه على نار هادئة حتى يتم ذوبانها ثم نحضر صينية مناسبة ويتم دهنها بالسمنة وقومي بتجهيز طبق كبير ونضع به نصف كيلو من الكنافة.
- ومن الممكن أن نضع الكنافة في الخلاط حتى تكون ناعمة جدا ونضيف إليها السمنة المذابة وتكون كمية كبيرة حتى تتشرب الكنافة من السمنة جيدا ونضيف إليها ملعقة واحدة صغيرة من الصبغة البرتقالية لتلوين الكنافة حتى تكون مثل الجاهزة.
- وبعد التأكد من تلوين الكنافة بأكملها بهذا اللون الأورانج نقوم بوضع نصف الكمية في الصينية ويتم الضغط عليها ثم نضع كمية الجبنة العكاوي ونفردها جيدا.
- وبعد ذلك نضيف الكمية المتبقية من الكنافة ونضغط عليها بطريقة جيدة ثم نضعها في الفرن بشرط أن تكون ساخنة ونتركها حوالي نصف ساعة تقريبا.
- وفي هذا الوقت يتم تجهيز الشربات فنضع وعاء عميق على النار ونضع به كوبان كبيران من الماء وكوب كبير ونصف من السكر ونتركهم على النار حتى الغليان ثم نضع ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون ويتم تقليبهم ونتركهم أيضا سبع دقائق ثم نرفعه من على النار.
- وعندما تكون الكنافة باللون الذهبي يتم إخراجها ونضيف إليها مباشرة كمية من الشربات ونضع رشة من الفستق المجروش للتزيين وعندما تبرد نقوم بتقديمها.
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