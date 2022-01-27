سحر مفعول ملعقة النشا لتبييض وتفتيح الوجه 10 درجات اتحداكي ان لم يبيض بشرتك من أول أستخدام

من أفضل الكريمات الطبيعية هو كريم زبدة الشيا حيث أن هذا الكريم يساعد بشكل كبير علي حل جميع المشكلات التي توجد بالبشرة والتي تعاني منها أغلبية الفتيات ومن هذه المشكلات هي الهالات السوداء وحب الشباب والبثور والتجاعيد والرؤوس السوداء والخطوط الرفيعة وأيضا المسام الواسعة فكل هذا الذي يتم ذكره يعد من أكبر المشاكل التي تواجه كل فتاة، ولعلاج كل مشكلة تقوم الفتيات بالبحث عن الإستخدامات الصحيحة التي تساعد علي علاجها وقد تعتقد بعض الفتيات أن إستعمال الكريمات التي تحتوي علي مواد كيميائية ضارة من الإستخدامات الصحيحة ولكن هذا الإعتقاد خاطئ لأن هذه الكريمات تدهور البشرة وتتلفها.

ولكن كما ذكرنا أن إستخدام الكريمات الطبيعية هو الأفضل حفاظا علي البشرة حيث أن زبدة الشيا تطون مناسبة جدا بالنسبة لجميع أنواع البشرة فهي متوافرة في كل الأسواق وتباع بأسعار متوسطة الثمن، فكريم زبدة الشيا له فوائد كثيرة جدا ومن أهمها أنه يعمل علي تفتيح البشرة السمراء ويمنحها بشرة نقية وصافية وبيضاء وأنه يعالج الحروق التي تنتج من التعرض الكثير لأشعة الشمس الضارة وغير كل هذا أنه يعالج كل المشاكل المتعلقة بالبشرة.

مكونات زبدة الشيا لتفتيح البشرة

نصف كوب كبير من زبدة الشيا.

ملعقة واحدة كبيرة من مسحوق النشا.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

طريقة عمل زبدة الشيا لتفتيح البشرة