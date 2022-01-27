بالطريقة السورية أعملي الفلافل الأصلية بتتبيلة وخلطة سرية بطعم ألذ وأحلي من المطاعم

تعد الفلافل من أكثر الأكلات الشعبية والشرقية والتي يتناولها جميع الناس بكثرة بجانب طبق من الفول والبطاطس المقلية وبعض المخللات المتنوعة ومن الممكن أن يتم تناولها في أي وجبة من الوجبات اليومية، وقد توجد عدة أنواع من الفلافل ونقوم بتجهيزها بعدة طرق مختلفة وكل طريقة منها لها مكونات مختلفة أيضا حيث توجد فلافل مصرية وفلافل سورية وفلافل فلسطينية.

وكل دولة لها طريقة ومكونات خاصة ومختلفة عن الدولة الآخري ولكن في هذا المقال سوف نتحدث عن الفلافل السورية فهي يتم تجهيزها بإستخدام الحمص، ولكن المصرية يتم تحضيرها بإستخدام الفول المدشوش فالتي يتم عملها بالحمص تكون لذيذة جدا في طعمها وطريقتها بسيطة وسهلة ولا تحتاج إلى وقت كثير أو مجهود وباقي مكوناتها متوافرة وتكون إقتصادية.

مكونات الفلافل السورية

كيلو واحد من حمص الشام.

حزمة واحدة من البقدونس.

أربع فصوص من الثوم.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من بيكربونات الصوديوم.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الكزبرة الجافة.

ملعقتان كبيرتان من الملح.

ملعقتان كبيرتان من الكمون.

كمية مناسبة من السمسم.

كمية مناسبة من الزيت النباتي للقلي.

طريقة عمل الفلافل السورية