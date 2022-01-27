نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالطريقة السورية أعملي الفلافل الأصلية بتتبيلة وخلطة سرية بطعم ألذ وأحلي من المطاعم في المقال التالي
تعد الفلافل من أكثر الأكلات الشعبية والشرقية والتي يتناولها جميع الناس بكثرة بجانب طبق من الفول والبطاطس المقلية وبعض المخللات المتنوعة ومن الممكن أن يتم تناولها في أي وجبة من الوجبات اليومية، وقد توجد عدة أنواع من الفلافل ونقوم بتجهيزها بعدة طرق مختلفة وكل طريقة منها لها مكونات مختلفة أيضا حيث توجد فلافل مصرية وفلافل سورية وفلافل فلسطينية.
وكل دولة لها طريقة ومكونات خاصة ومختلفة عن الدولة الآخري ولكن في هذا المقال سوف نتحدث عن الفلافل السورية فهي يتم تجهيزها بإستخدام الحمص، ولكن المصرية يتم تحضيرها بإستخدام الفول المدشوش فالتي يتم عملها بالحمص تكون لذيذة جدا في طعمها وطريقتها بسيطة وسهلة ولا تحتاج إلى وقت كثير أو مجهود وباقي مكوناتها متوافرة وتكون إقتصادية.
مكونات الفلافل السورية
- كيلو واحد من حمص الشام.
- حزمة واحدة من البقدونس.
- أربع فصوص من الثوم.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من بيكربونات الصوديوم.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الكزبرة الجافة.
- ملعقتان كبيرتان من الملح.
- ملعقتان كبيرتان من الكمون.
- كمية مناسبة من السمسم.
- كمية مناسبة من الزيت النباتي للقلي.
طريقة عمل الفلافل السورية
- نقوم بتجهيز طبق عميق ونضع به كمية مناسبة من الماء المغلي وكيلو من حمص الشام ونتركه في الماء لعدة ساعات أو لمدة ليلة كاملة حتى يتم نقع الحمص جيدا.
- وفي اليوم التالي نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به حمص الشام المنقوع ولكن بعد تصفيته من الماء ونقوم بغسل حزمة من البقدونس ونضيفها على الحمص الذي يوجد في الخلاط.
- وبعد ذلك يتم تشغيل الخلاط ونستمر في تشغيله حتي يتم الحصول على خليط ناعم ونتأكد من تجانس البقدونس مع الحمص ثم نضع هذا الخليط الناعم في طبق مناسب ونضيف إليه ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الكزبرة الجافة.
- ثم نضع ملعقتان كبيرتان من الملح وملعقتان كبيرتان من الكمون وقومي بإضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من بيكربونات الصوديوم وأربع فصوص من الثوم المهروس.
- ويتم تقليب جميع المكونات مع بعضها بشكل جيد بإستخدام ملعقة أو بإستخدام الإيد ونستمر في عجنهم مع بعض لكي نحصل على عجينة متماسكة قليلا ثم نضع طاسة عميقة على النار ونضع بها كمية مناسبة من الزيت النباتي.
- ونترك الزيت على النار حتى يتم تسخينه وعند تسخين الزيت نقوم بتشكيل الفلافل على شكل كرات وعند تشكيلها لابد أن تكون الإيد مبللة بالماء ونضع على هذه الفلافل رشة من السمسم ونضغط عليها ضغطة بسيطة ونضعها في الزيت السخن حتى تكون باللون الذهبي الغامق ويتم إخراجها وتقديمها.
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