هتعمليها كل يوم.. طريقة عمل الجبنة الرومي بمقادير اقتصادية ناجحة 100% مش هتشتريها من برة تاني

الجبنة الرومي، من السهل تحضيره في البيت، وهذا ما يكون من خلال خطوات بسيطة حيث يكون من السهل على كل ربة بيت أن تقوم بالتحضير لوصفتها في البيت فلا تكون في حاجة إلى أن تقوم بشراء الجبن الرومي لجهز، وهذ ما يجعلها توفر كثيرا، مع تحضير وصفة ممتازة من الجبن الرومي الخالي تماما من أي مواد حافظة وهذا ما يجعل تحضير الجبن الرومي المنزلي أمر من الأمور الصحية الضرورية، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات نوضح أهم الخطوات التي من الممكن أن تساعد في عمل الجبن الرومي عالي البروتين، كما سنوضح مكونات الوصفة الأساسية والتي من خلالها من الممكن أن نقوم بعمل أفضل نوع من أنواع الأجبان سهلة التحضير في البيت.

مكونات إعداد الجبنة الرومي

بمكونات سهلة من الممكن أن نقوم بالتحضير السريع لهذا النوع المميز من الأجبان من خلال الاستعانة بمكونات بسيطة، وتلك المكونات تعد سهلة التحضير وبالإمكان الاستعانة بها ومزجها مزج جيد للحصول على أفضل أنواع الأجبان التي تحتوي على الكثير من المواد المفيدة ومن أهمها المواد البروتينية، والفيتامينات والتي من أهمها الفيتامين د، حيث تعتبر وجبة الجبن الرومي سريعة التحضير وتصلح لعمل أفضل سندويتشات بيتي بطعم مميز ومن الممكن أن يأخذها الأطفال للمدرسة، أو في الرحلات، ومن خلال الآتي نوضح أهم مكونات وصفة الجبن الرومي المميزة، من السهل عمل الجبن الرومي البيتي بأقل إمكانات ومن الممكن إدخال المكونات التالية في الوصفة:

لتر من الحليب كامل الدسم.

ربع كوب خل.

ملعقة من الليمون.

ربع كوب من الدقيق.

ملح طعام.

فلفل أسود سليم غير مجروش.

بطاطس مهروسة عدد ثمرة واحدة.

طريقة إعداد الجبنة الرومي

من الممكن أن يتم التحضير لوصفة الجبن من خلال الاستعمال للمكونات السابقة والتي من الممكن عن طريقها عمل أفضل نوع جبن رومي، حيث يتم اتباع التالي:

في البداية يتم وضع الحليب بوعاء ملائم ومع الحليب نضع الليمون مع مكون الخل مع التقليب المستمر.

لا بد من المزج الجيد والتقليب للمكونات حتى نجد أن الحليب قد تكتل.

نضيف كل المكونات السابقة مع التقليب.

يصفى الخليط تماما ويتم تجميده، وتقطع بعد تجمدها بالقدر الكافي.

تعتبر الجبنة الرومي من أكثر الأجبان المنتشرة بشكل كبير وبالأخص في مصر ويطلق عليها أيضا الجبنة التركي، الجبنة الرومي لها الكثير من الفوائد حيث أنها تعتبر مصدر للبروتين، كما أنها تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية الفيتامينات والمعادن المختلفة التي تعمل علي تقوية العظام والأسنان لدي الأطفال والكبار وتحتوي علي فيتامين ب12 وفيتامين