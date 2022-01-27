نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بملعقتين نشا أصنعي أقوي كيراتين وبروتين طبيعي منزلي للشعر الخشن والمجعد لشعر ناعم كالحرير في المقال التالي
في وقتنا هذا إنتشر بكثرة إستخدام الكراتين أو البروتين الذي يساعد بشكل كبير على فرد وتنعيم الشعر المجعد والخشن حيث أن هذا الشعر يتسبب في إزعاج عدد كبير من الفتيات التي تعاني منه ويجعلها تشعر بالإحراج، لذلك تفضل كل فتاة أن تحصل على شعر ناعم ويكون جذاب وملفت لأنظار الآخرين لأن من المعروف أن الشعر الناعم هو مصدر سعادتها ويعطيها الثقة في نفسها، وقد توجد بعض الأمور التي قد تتلف الشعر وتجعله خشن أو جاف وهي كثرة إستخدام الصبغات الكيميائية التي تعمل على تلوين أو صبغ الشعر.
فأن هذه الصبغات قد تحتوي على مواد كيميائية ضارة جدا علي صحة الشعر، ومن ضمن هذه الأمور أيضا هي إستعمال السشوار بطريقة كثيرة جدا لأنه يعمل على جفاف وتساقط الشعر بشكل ملحوظ فلكي ترغب أي فتاة أو إمرأة أن تحصل على شعر ناعم كالحرير تقرر الذهاب إلى مراكز التجميل وتقوم بإستعمال الكيراتين، لأنه يتخلص تماما من خشونة الشعر أو تجعيده ولكن هذا البروتين أو الكيراتين الذي يتم عمله في هذه الأماكن يكون غير صحي.
علي الرغم من أنه يساعد على تنعيم الشعر لفترة طويلة قد تصل إلى سنة، ولكن بعد مرور هذه الفترة يعود الشعر خشن كما كان من قبل وغير ذلك أنه يضره ويدهوره ويصيب الشخص ببعض الأمراض لذلك تفضل أغلبية الفتيات أن تقوم بعمل كيراتين طبيعي في المنزل حيث أن مكوناته تكون معروفة ومتوافرة في كل بيت.
مكونات بروتين طبيعي للشعر الخشن
- بيضتان.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من المايونيز.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
- ملعقتان كبيرتان من من مسحوق النشا.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.
طريقة عمل بروتين طبيعي للشعر الخشن
- نقوم بتجهيز الخلاط الكهربائي ونضع به بيضتان وثلاث ملاعق كبيرة الحجم من المايونيز ونضع أيضا ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون وقومي بإضافة ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.
- وبعد ذلك يتم وضع ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع وملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند ونقوم بتشغيل الخلاط لمدة دقيقتين تقريبا لكي يتم الحصول على خليط كثيف ومتماسك.
- ثم نضع هذا الخليط في طبق مناسب وقومي بغسل الشعر بإستخدام الماء الفاتر ويتم تجفيفه جيدا من الماء ونضع هذا البروتين على الشعر ونضع قبعة عليه ونتركه بهذه الطريقة لمدة ساعتين تقريبا.
- وبعد ذلك قومي بغسله بإستخدام الماء البارد والبلسم والشامبو للتخلص من رائحة البيض بشكل جيد.
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