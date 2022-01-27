بدون بيض نهائي أعملي المايونيز على أصوله بمكونات غير مكلفة وقوام مظبوط في دقيقتين

المايونيز يعتبر من أنواع الصلصات التي تتميز بلونها الأبيض وقوامها الكريمي والناعم وغير ذلك أنه مميز بمذاق رائع جدا ويمكن أن نستخدم المايونيز في عمل العديد من السلطات، ومن أهمها هي الثومية حيث أنها تعد من السلطات المفضلة عند كل الناس وعادة يتناولونها بجانب الأكلات المشوية كالفراخ المشوي واللحمة وغيرهم، أو من الممكن أن نضيف الثومية في بعض السندويتشات مثل سندويتش الفراخ أو الكفتة أو البرجر وغير ذلك العديد ويمكن أن نستخدمها في عمل الشاورما أو فتة الشاورما فهي تكون مكون أساسي بها والمايونيز نفسه.

ممكن أن نستخدمه في الكثير من الخلطات الطبيعية والتي تعتني بالبشرة أو بالبشرة فهي يساعد بشكل كبير على حل الكثير من المشاكل التي تتعلق بهم وبطريقة سريعة جدا، لذلك المايونيز يحتل مكانة كبيرة في المطبخ وعادة أن يفضل جميع الناس شراؤه جاهز من المحلات ولكن أغلبية السيدات يقومون بعمله في المنزل حيث أن المكونات التي يحتوي عليها تكون متوافرة وبسيطة، وهي زيت وحليب وخل فبثلاث مكونات فقط يمكنك أن تقومي بأحلى مايونيز ومن الممكن أن تحتفظي به في الثلاجه لمدة إسبوع واحد فقط وقد توجد طرق عديدة لعمل المايونيز.

فممكن أن يتم تجهيزه على البارد في الخلاط أو نقوم بتجهيزه على النار وهذه الطريقة لابد من أن نضيف لها مسحوق النشا لأنه يساعده في الحصول على القوام الكثيف، ونجد عدد من السيدات يقومون بعمله بإستخدام البيض والبعض الآخر يستغنون عنه، ولكن الطريقة التي يتم تقديمها من خلال هذا المقال هي من أسهل الطرق ففي خلال خمس دقائق فقط سوف تحصلي على أجمل وألذ مايونيز بقوام كثيف وكريمي وله رائحة جميلة.

مكونات عمل المايونيز

كوب واحد كبير من الحليب السائل.

ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.

نصف ملعقة كبيرة الحجم من السكر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الملح.

ثلاث قطع من الجبنة المثلثات.

كوبان كبيران ونصف من الزيت النباتي.

طريقة عمل المايونيز