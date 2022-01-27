دايت الويك اند هيساعدك تخسري 2 كيلو في يومين بس

غالبا كتير من الاشخاص مش بيفقدوا الوزن اللي متوقعينه لانهم مش بيقدروا يمشوا على نظام غذائي واحد بما فيه الكفاية ، والنظام اللي معانا النهاردة هو دايت الويك اند لانقاص الوزن ، اللي هيساعدك تخسري 2 كيلو في خلال يومين من خلال التحكم في الاكل بس خلال يومين اجازة نهاية الاسبوع بدل من نظام الصيام طول ايام الاسبوع ، تعالوا نشوف مع بعض من خلال السطور الجاية ايه هو نظام دايت الويك اند ، وخطة الدايت ليومين اللي هتساعدك على انقاص وزنك بسرعة.

دايت الويك اند لانقاص الوزن:

بدل ما تستمري على نظام ممل لمدة اسابيع وشهور وحتى سنين ، النظام ده بيعتمد على انك تاكلي بشكل طبيعي خلال الاسبوع ، وتمشي على نظام خلال يومين اجازة نهاية الاسبوع بس.

في النظام ده انتي مش محتاجة تحرمي نفسك من الاكل ، او يبقى يومك مقتصر بس على السوائل او اكل كميات اكل صغيرة اوي ، واكيد النظام مش سحر ولا سر ، ولكن كل اللي عليكي تعمليه انك تاكلي باعتدال وتختاري الاطعمة المناسبة اللي بتساعد على تحسين الهضم وحرق السعرات الحرارية بسهولة اكبر ، النظام هتعمليه في يومين بس هما الجمعة والسبت ده كل المطلوب منك.

خطة دايت الويك اند:

يوم الجمعة:

– الفطار: ساندوتش عبارة ع شريحتين توست اسمر مع 200 جرام جبنة قريش ، وتقدري تشربي معاها شاي او قهوة من غير سكر ولا اي نوع محليات.

– الغدا: 100 جرام سمك مع بعض البهارات مطبوخ في الفرن, للتحليه كلي 200 جرام زبادي يوناني قليل الدسم.

– العشا: طبق سلطة كبير بيحتوي على 1 ثمرة افوكادو, 1 خيارة, ½ حبة بطاطس مسلوقة, كمية صغيرة من الخبز المحمص ، ضيفي عليها صوص سلطة مكون من عصير ليمون,شبت, مسطردة, وفلفل اسود.

يوم السبت:

– الفطار: كوباية شاي اخضر من غير سكر ولا اي محليات, 2 قطعة بسكويت كبير من غير سكر ممكن تاكلي بسكويت الشوفان.

– الغدا: 100 جرام من صدور الفراخ, 1 بيضة مسلوقة, وطماطم ، للتحليه كلي 200 جرام زبادي يوناني قليل الدسم.

– العشا: طبق سلطة مكون من 2 حبة بطاطس كبيرة مسلوقة, ½ حبة كرنب طازة, 1 كوباية ذرة صفرا, ½ معلقة زيت زيتون.

بعد اليومين دول تقدري تاكلي الاكل العادي بتاعك طول الاسبوع باعتدال.

نصايح لنتايج افضل وصحية اكتر:

1- لو عندك امراض مزمنة او بتاخدي ادوية ، ممكن تستشيري الدكتور بتاعك اذا كان النظام مناسب ليكي او لا ، او ممكن تضيفي عليه بعض المكونات التانية اللي هتحتاجيها بشكل خاص

2- ممكن مع النظام ده لمدة يومين تدخلي معاه تمارين لمدة 30 دقيقة ، ممكن الجري, الرقص, المشي, القفز, او مارسي بعض التمارين الرياضية.

3- في الايام العادية قللي من اكل الكربوهيدرات والدهون لنص الكمية اللي كنتي متعودة تاكليها ، ممكن تاكلي مثلا تشيز كيك بالشوكولاتة ، ولكن اتأكدي بس ان حجمها اصغر من المعتاد.

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