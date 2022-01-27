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عمر شويل - جدة أفضل وصفة سحرية مغربية لتفتيح الجسم للعروس باستخدام ملعقتين فقط من الطين المغربي نقدمها لكم من موقعنا ثقفني من خلال هذا المقال، حيث تهتم كل عروس قبل زفافها بجسدها وبشرتها لكي تكون مميزة في ليلة العمر لذا سنعرفك على وصفات مغربية تساعدك على الحصول على جسم مثالي وخالي من العيوب تابعي المقال لتتعرفي على هذه الوصفات.

أفضل وصفة سحرية مغربية لتفتيح الجسم

سنعرفكم على وصفة الطين المغربي والعسل لتنظيف وتفتيح الجسم وتنعيمه:

المكونات

ملعقتين كبيرة طين مغربي.

ملعقة واحدة كبيرة عسل.

ملعقة واحدة كبيرة عصير ليمون.

ملعقة واحدة كبيرة زبادي.

4 ملاعق كبيرة من الماء الدافئ.

طريقة التحضير والاستخدام

ضعي في وعاء المكونات واخلطيها جيدا حتى تصبح متماسكة.

قومي أولًا بتنظيف بشرتك وجسمك ثم ضعي الخليط بطريقة تدليك دائرية.

يترك الخليط لمدة ساعة ثم يغسل بماء فاتر.

وصفة مغربية للعروس بالنيلة

سنعرفك على أشهر وصفة مغربية للعرائس وهي النيلة المغربية لتفتيح وتنعيم الجسم وتتميز بأنها سريعة المفعول للغاية، وسنقدم لكم مكونات الوصفة أدناه وطريقة تحضير وصفة الطين المغربي.

المكونات:

ملعقة واحدة كبيرة من النيلة المغربية.

معلقتين كبيرة من الحمص المطحون.

معلقتين كبيرة من حنة الجسم.

ملعقة واحدة كبيرة من الصابون المغربي المبشور.

ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام:

ضعي في وعاء المكونات واخلطيها جيدا حتى تصبح متماسكة.

ضعي الخليط على الوجه والجسم ثم قومي بالتدليك بمدة 20 دقيقة ثم اشطفي الجسم والوجه بماء دافئ.

ملحوظة: يمكنك عمل المكونات الجافة لوحدها دون ماء الورد والصابون وحفظها في الثلاجة وعند الاستخدام ضيفي ماء الورد والصابون.

وصفة مغربية بالنشا والكراوية والقرنفل

سنقدم لك وصفة مغربية للتفتيح وتنعيم الجسم بالنشا والكراوية والقرنفل وهي ما يلي:

المكونات:

ملعقة واحدة كبيرة قرنفل.

ملعقة واحدة كبيرة كراوية.

ملعقة واحدة كبيرة خزامي.

ملعقة واحدة كبيرة الورد المجفف المطحون.

عصر حبة ليمون.

نص كوب ماء ورد.

طريقة التحضير والاستخدام: