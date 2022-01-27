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عمر شويل - جدة بطريقة الحلواني أعملي الكنافة الملفوفة بالمكسرات بمكونات اقتصادية وبطعم لذيذ جداً - ثقفني
الكنافة تعد من أنواع الحلوى المعروفة والمشهورة في العديد من الدول المختلفة ويمكن تقديم الكنافة بطرق وأشكال كثيرة جدا وجميعها مختلفة فمن الممكن أن يتم تقديم الكنافة سادة بدون أي إضافة حشوه لها، وهذه الوصفة يعشقها الكثير من الناس ويمكن أن يتم تقديمها بالحشوات المختلفة ومن ضمنها الكنافة المحشية بالمكسرات أو المحشية بالمهلبية أو التي يتم حشوها بالقشطة أو بالشوكولاته وغير ذلك الكثير.
مكونات الكنافة الملفوفة بالمكسرات
- نصف كيلو من الكنافة.
- كمية مناسبة من المكسرات المجروشة مثل الفستق والبندق وغيرهم.
- كمية مناسبة من الزبدة أو السمنة البلدي.
- مكونات الشربات وهي كوب واحد كبير ونصف من الماء وكوبان كبيران من السكر وملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.
طريقة عمل الكنافة الملفوفة بالمكسرات
- في البداية يتم تجهيز الشربات حيث نضع وعاء على النار ونضع به كوبان كبيران من السكر وكوب كبير ونصف من الماء ونتركهم قليلا على النار، ثم نضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون ويتم تقليبهم ونتركهم حوالى 10 دقائق ونرفعه من على النار ونتركه جانبا حتى يبرد.
- ونقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تكون ساخنة عند وضع الكنافة بها ثم يتم تجهيز صينية مناسبة وقومي بدهنها بكمية من السمنة.
- وبعد ذلك يتم إحضار إناء كبير ونضع به نصف كيلو من الكنافة بشرط أن تكون الكنافة ساخنة بمعنى أن نقوم بعملها بمجرد شرائها فورا حتى يسهل لفها وتكون بالشكل المرغوب فيه.
- ثم نضيف إلي الكنافة كمية مناسبة من السمنة ولتكن نصف كيلو أيضا ويفضل أن تكون السمنة مذابة جدا ويتم تقليب الكنافة مع السمنة بطريقة جيدة ثم نأخذ كمية قليلة من الكنافة يتم فردها على شكل طولي.
- ثم نضيف إليها كمية مناسبة من المكسرات المجروشة مثل البندق والفستق والزبيب وفول السوداني وبعد ذلك يتم لف الكنافة بشكل دائري ويتم وضعها في الصينية المدهونة، وهكذا نستمر بنفس الطريقة حتى إنتهاء كمية الكنافة ثم نقوم بإدخال الصينية في الفرن ونتركها حتى تكون باللون الذهبى المفضل ويتم إخراجها ونضيف إليها مباشرة كمية من الشربات البارد ونتركها قليلا ثم قومي بتقديمها.
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