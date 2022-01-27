بطريقة الحلواني أعملي الكنافة الملفوفة بالمكسرات بمكونات اقتصادية وبطعم لذيذ جداً

الكنافة تعد من أنواع الحلوى المعروفة والمشهورة في العديد من الدول المختلفة ويمكن تقديم الكنافة بطرق وأشكال كثيرة جدا وجميعها مختلفة فمن الممكن أن يتم تقديم الكنافة سادة بدون أي إضافة حشوه لها، وهذه الوصفة يعشقها الكثير من الناس ويمكن أن يتم تقديمها بالحشوات المختلفة ومن ضمنها الكنافة المحشية بالمكسرات أو المحشية بالمهلبية أو التي يتم حشوها بالقشطة أو بالشوكولاته وغير ذلك الكثير.

مكونات الكنافة الملفوفة بالمكسرات

نصف كيلو من الكنافة.

كمية مناسبة من المكسرات المجروشة مثل الفستق والبندق وغيرهم.

كمية مناسبة من الزبدة أو السمنة البلدي.

مكونات الشربات وهي كوب واحد كبير ونصف من الماء وكوبان كبيران من السكر وملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

طريقة عمل الكنافة الملفوفة بالمكسرات